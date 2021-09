Durchlauferhitzer für Heissgetränke und Glühwein

FÜR JEDEN EINSATZ DIE PASSENDE LÖSUNG – ERHITZER und PORTIONIERER für HEISSGETRÄNKE

Die heiße Neuigkeit für die kältere Jahreszeit

In den Gastronomiebetrieben und an den Getränkeständen der Weihnachtsmärkte geht es zumeist hektisch zu. Zusätzlich zur Bestellannahme und dem Kassieren muss das Servicepersonal noch Heißgetränke wie bspw. Glühwein erhitzen, ausschenken und portionieren. Das neue SHOT-System übernimmt diese arbeits- und zeitintensiven Arbeitsschritte.

SHOT – die Systemlösung trifft ins Schwarze

– SHOT erhitzt und portioniert (wahlweise 2 cl oder 4 cl) Spirituosen direkt aus der Flasche oder dem befüllten 1,5 Liter Behälter

– SHOT Cup ist ein Durchlauferhitzer für Getränkemengen in Tassengröße wie z.B. Glühwein, Punsch, Jägertee, etc.

– SHOT Sauce ist für die Ausgabe dickflüssigerer Inhalte wie z.B. Saucen, Marmeladen oder Cremen konzipiert

– HOT Cage ist eine Warmhaltetheke, in der sich Gläser, Tassen, aber auch Lebensmittel auf konstanter Temperatur halten lassen

Einfach kompakt

Platz ist in der Gastronomie stets Mangelware. Deshalb haben die SHOT-Entwickler größten Wert auf kleinste Abmessungen gelegt. Sowohl SHOT, SHOT Cup als auch SHOT Sauce lassen sich wahlweise freistehend (Standfuß mit Tropftasse) oder hängend (Thekenhalter zum Klemmen) installieren.

100 % praxisorientiert

Die Durchlauferhitzer (SHOT CUP) lassen sich sowohl mit einem passenden Flüssigkeitsbehälter oder jedem anderen handelsüblichen Gebinde betreiben. Über Adapter können 31,5 PP (Spirituosen-) Flaschen, Kanister, Bagin-Box oder auch Keg-Fässer angeschlossen werden.

Ein auf das SHOT-System abgestimmtes Pflege- und Reinigungsset macht es einfach, die Hygienevorschriften in der Gastronomie einzuhalten.

MPS INNOVATION GmbH

Die MPS INNOVATION GmbH entwickelt und produziert innovative Apparate für die Gastronomie

MPS Innovation GmbH

