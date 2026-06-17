Durchgängiger Datenfluss von der 3D-Konstruktion bis zur Fertigung

Das neue Lantek Bend für Biegen in der Blechbearbeitung: in die Software-Suite von Lantek integriert, exakt, anwenderorientiert

Vitoria-Gasteiz/Darmstadt, 16. Juni 2026 – Schon bei seiner Einführung hat das Software-Modul https://www.lantek.com/de/lantek-bend-software-abkantpresse-biegezentrum überzeugt, denn es ermöglicht Biegeprozesse in der Blechfertigung auch ohne umfangreiches Expertenwissen. Mit dem Software-Update V45 hat https://www.lantek.com/de die Interoperabilität zwischen Schneid-, Biege-, MES- und ERP-Umgebungen erweitert: Lantek Bend ist jetzt in die gesamte Software-Suite von Lantek integriert und kann Daten mit vor- und nachgelagerten Systemen austauschen. Diese digitale Kontinuität vereinheitlicht Prozesse innerhalb der Software-Suite und reduziert manuelle Übergaben zwischen fragmentierten Systemen.

Lantek Bend wurde erstmals von Lantek auf der EuroBLECH 2022 der Öffentlichkeit vorgestellt hat – eine revolutionäre Anwendung für Biegemaschinen. Bediener konnten in kürzester Zeit mit einem hohen Maß an Fachwissen biegen.

Das neue Lantek Bend ist ins Lantek-Ökosystem integriert, beinhaltet eine Schnittstelle für Biegeabzug, erkennt automatisch alle Arten von Biegevorgängen und bezieht für die Simulation gleich die richtigen Werkzeuge ein. Das sorgt für verlässlich reproduzierbare Berechnungen, selbst in Unternehmen mit Maschinen verschiedener Hersteller. Zudem kommt es mit einer neuen Benutzeroberfläche in frischem, modernem Design, die sich für OEM-Partner anpassen lässt.

Präzise Berechnung über verschiedenste Maschinenmarken hinweg

Der Benutzer kann den Weg selbst wählen, wie er eine 3D-Geometrie in die Lantek-Suite einschleust. Entweder er öffnet sie in Lantek Expert und wickelt sie zum Flachteil ab, das er an Lantek Bend schickt, oder er öffnet sie direkt in Lantek Bend. Dort kann er das Teil nach Bedarf bearbeiten, den Biegeprozess simulieren und am Ende alle Daten für die Fertigungssteuerung generieren. Und auch feststellen, ob eine Konstruktion fehlerhaft ist, sich die Geometriedaten für die Abwicklung eignen und bei Bedarf korrigierend eingreifen.

Lantek Bend bietet präzise Berechnungen über verschiedenste Maschinenmarken hinweg. Für Genauigkeit und Konsistenz verwendet es Material, Historie und Werkzeuge des Kunden. Die Schnittstelle für den Biegeabzug ist für alle installierten Maschinen aktiv. Das System arbeitet auf Basis der Finite-Elemente-Methode (FEM). Der Anwender kann zwischen verschiedenen Abwicklungszugaben oder Biegeabzügen wählen und dafür unter anderem auf die Trumpf-Datenbank mit etwa 8.000 validierten Tests mit Maschinen und Werkzeugkonfigurationen zugreifen.

Zudem steht eine Bibliothek mit einem nahezu vollständig branchenkonformen Werkzeugkatalog mit mehr als 7.000 Werkzeugen, Matrizen und Spezial-Tools zur Verfügung. Die Werte können auch auf Grundlage der Anwender-Erfahrung festgelegt und den Anforderungen des Unternehmens angepasst werden. Hat der Anwender ein bestimmtes Szenario hinzugefügt (Werkzeug, Form, Winkel, Abzug und Radius), wird es zur Anpassung des Abzugsdiagramms herangezogen. Je mehr Daten oder Szenarien, desto genauer wird die Vorhersage des Biegeabzugs.

Komplexes Handling von 3D-Teilen mitsamt Datentransfer innerhalb der Software-Umgebung Die eingegebenen Werte können mit dem Import- und Exportmodus gespeichert werden. Informationen und Dokumente zum Bauteil, die Lantek Bend aus diesen Angaben generiert, sind im Artikel automatisch hinterlegt und für die anderen Programme Lantek Expert, MES und Integra verfügbar. Bei einem aktiven Auftrag in Lantek Expert wird das berechnete Teil diesem direkt hinzugefügt und mitgefertigt.

„Lantek Bend adressiert typische Ursachen für Produktionsverzögerungen wie getrennte Planungssysteme, heterogene Maschinenparks, Versionskonflikte oder unvollständige Arbeitspläne“, sagt Christoph Lenhard, Leiter des Lantek-Büros für die DACH-Region. „Blechfertiger können damit das komplexe Handling von 3D-Teilen mitsamt dem Datentransfer komplett und konsistent innerhalb der Software-Umgebung von Lantek abbilden – vom Angebot bis zur finalen Fertigung.“

Über Lantek

Lantek ist die führende Smart-Factory-Plattform für die Blech- und Metallfertigung. Das Portfolio umfasst Lösungen für CAD/CAM, MES, ERP und Kalkulation, Analyse und Systemintegration. Es verbindet Maschinen, Prozesse und Unternehmensmanagement in einer einzigen technologischen Umgebung.

Mit mehr als 38.000 Kunden weltweit gehört die installierte Basis von Lantek zu den größten der Branche und verbindet mehr als 4.500 Maschinenmodelle. Lantek Expert ist mit allen Herstellern und Schneidtechnologien kompatibel und die international am häufigsten eingesetzte CAD/CAM-Software für das Schneiden und Stanzen von Blechen.

Lantek wurde 1986 gegründet und hat seinen Sitz im Baskenland. Das multinationale Unternehmen ist auf Software für die Metallindustrie spezialisiert. Es unterhält 23 eigene Niederlassungen in 17 Ländern und ein internationales Vertriebsnetz, das lokalen Support in den wichtigsten Industriemärkten gewährleistet.

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