Durchgängige Temperierung mittels Peltiertechnik: -15°C bis 80°C

Die uwe electronic hat sein umfangreiches Portfolio an Peltier-Kühl/Heizgeräten um weitere kompakte Gerätegrößen erweitert.

Es handelt sich um sogenannte Direktkühler. Diese eignen sich hervorragend zur Temperierung (Kühlen als auch Heizen) von Proben und festen Materialien. Ein Verbund von Peltierelemente kühlen eine Metallplatte bei 20°C Umgebungsluft auf bis zu -15°C. Gleichzeitig lässt sich stufenlos das Objekt bis 80°C oder optional höher erwärmen. Auf Wunsch können die Geräte weiter optimiert oder individuell nach den Bedürfnissen des Kunden umgestaltet werden. Durch den flexibel gestaltbaren Einsatz sind diese Geräte vor allem für Laboranwendungen oder für die Prozessautomatisierung hervorragend geeignet.

Alternativ können durch die Konfiguration einer zusätzlichen Kühlkörper-Lüfterkombination auf der Kaltseite, diese Geräte auch zur Kühlung von kleinen Gehäusen verwendet werden. Durch getrennte Luftkreisläufe wird die Innenseite des Gehäuses gekühlt, während die Wärme durch Kontaktübertrag der Peltierelemente nach außen transportiert, in einem separaten Luftkreislauf an die Umgebung abgegeben wird. Neben dem Maschinenbau finden diese Geräte auch bei der Kühlung von Display- oder Kameragehäusen ein erfolgreiches Einsatzgebiet.

Der große Vorteil der thermoelektrischen Kühlung ist der Verzicht auf ein Pumpensystem mit Flüssigkeiten. Dadurch können die Geräte in jeder beliebigen Lage und Position verbaut werden und das macht sie außerdem zu einer umweltfreundlichen Alternative. Hinzu kommt, dass diese Produkte leise und unempfindlich gegen Vibrationen und Erschütterungen sind. Die angebotenen Peltiergeräte haben sich besonders unter rauen Einsatzbedingungen, wie hohen Umgebungstemperaturen, erhöhte Staub- und Partikelkonzentrationen sowie im Outdoorbereich dank Ihrer robusten Bauweise bereits vielfach bewährt.

Ausführliche Informationen finden Sie auf unserer Webseite https://www.uweelectronic.de/de/

Die uwe electronic GmbH ist ein international tätiges Systemhaus mit Sitz in Unterhaching bei München. Unsere Kunden reichen vom mittelständischen Betrieb bis hin zu High-Tech-Konzernen in Deutschland und Zentraleuropa. Unsere Produktpalette umfasst Produkte und Lösungen aus den Bereichen Prüftechnik für Elektronik, Temperaturmanagement, Automatisierung und Elektronische Bauelemente. Unsere Kernkompetenz liegt in den Bereichen Federkontakte für das Prüfen von bestückten Leiterplatten, Steckverbinder mit gefederten Kontaktstiften und Temperaturmanagement.

