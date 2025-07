Durch Zerstörung gerettet

Neuer Blick auf alte Geschichte

Neuer Video-Podcast beleuchtet das älteste deutsche Matthäusevangelium aus dem Kloster Mondsee.

Die Mondseer Fragmente zählen zu den ältesten Zeugnissen der deutschen Sprach- und Kulturgeschichte. Es handelt sich um Bibeltexte in althochdeutscher Sprache, entstanden im 9. Jahrhundert im Benediktinerkloster Mondsee in Oberösterreich. Besonders wertvoll ist die Übersetzung des Matthäusevangeliums ins Althochdeutsch – die älteste bekannte Übertragung dieses Evangeliums in eine frühe Form des Deutschen.

Der Oberösterreicher Karl Weingärtner aus dem Mondseeland beschäftigt sich seit über fünfzehn Jahren leidenschaftlich mit diesen Texten. In einem neuen Video-Podcast erzählt er ihre bewegte Geschichte – spannend, verständlich und komprimiert in nur fünf Minuten.

Der Podcast führt in die Entstehung der Handschrift ein und zeichnet ihre wechselvolle Geschichte nach: von der klösterlichen Übersetzungsarbeit über jahrhundertelange Vergessenheit bis hin zur Zerstückelung in späterer Zeit. Gerade diese Teilzerstörung führte paradoxerweise dazu, dass Fragmente überdauerten und schließlich wiederentdeckt wurden. Was einst vernichtet werden sollte, hat so die Zeit überlebt.

Moderne Forschung ermöglicht heute tiefe Einblicke: in Sprache und Religiosität, in das Denken und die Frömmigkeit des frühen Mittelalters. Das Werk zeigt, wie Übersetzung, Glaube und Bildung im Mittelalter ineinandergriffen – und es macht deutlich, wie sehr unser kulturelles Erbe, sowie unsere Sprache und Schrift, von dieser frühen Pergamenthandschrift geprägt ist.

Der Podcast richtet sich an historisch Interessierte, an Bibel- und Sprachliebhaber sowie an ein breites Publikum, das sich für die Wurzeln unserer Kultur begeistern lässt.

Link zum Videopodcast: https://www.gemeinde-mondsee.at/Mondseer_Matthaeusevangelium_ein_einzigartiges_Kulturerbe

Kontakt : Karl Weingärtner, Oberhofen am Irrsee.

