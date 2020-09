Duo Kraoul zum Sprungbrett-Preisträger 2020 gekürt

Absolventen der Staatlichen Artistenschule im Bereich Partnerakrobatik

Waldbröl, 29.09.2020 – Der Sprungbrett-Preis wird in jedem Jahr einem herausragenden Artisten oder Artisten-Duo der jeweiligen Absolventenklasse der Staatlichen Artistenschule Berlin verliehen. Entscheidungsträger ist eine Jury aus Branchenexperten bestehend aus der memo-media Verlags-GmbH, der Internationalen Kulturbörse Freiburg, der ZAV Berlin und dem Förderverein der Artistenschule Berlin. In diesem Jahr konnte das Duo Kraoul die Jury mit ihrer Partnerakrobatik-Performance überzeugen.

Die Karriere von Karim El Nakib und Raoul Rogula startete bereits im Jugendalter, als Karim und Raoul im Kinder- und Jugendverein “Circus Waldoni” in Darmstadt gemeinsam zur Partnerakrobatik fanden. Auf die Staatliche Artistenschule Berlin wurden sie in 2016 durch das “European Youth Circus”-Festival aufmerksam, als die beiden dort in der Kategorie Ü16 auftraten. Bereits ein Jahr später, 2017, begannen die jungen Artisten ihre Ausbildung in Berlin, die sie im Sommer 2020 erfolgreich absolvierten. Traditionell starten die jungen Artisten der Schule jedes Jahr mit ihrer eigens choreografierten Absolventenshow in ihr Berufsleben. Nachdem die diesjährige Tournee durch die Corona-Pandemie gefährdet schien, setzte sich Organisator Maik M. Paulsen dafür ein, Realisierungsmöglichkeiten zu finden. Er konzipierte ein Hygienekonzept, das bewilligt wurde. Somit konnte auch der diesjährige Abschlussjahrgang mit seiner Show “Kontraste” unter Einhaltung des Hygienekonzepts auf Tournee gehen. Neben der Absolventenshow sammelte das Duo Kraoul bereits in den vergangenen Jahren Bühnenerfahrungen – beispielsweise auf dem Lollapalooza Festival Berlin oder auch im Friedrichstadtpalast Berlin.

Traditionell wird der Sprungbrett-Preis im Rahmen der Internationalen Kulturbörse Freiburg persönlich durch die Jury-Mitglieder überreicht. Die Kulturbörse soll dem aktuellen Stand zufolge planmäßig vom 17. bis 20. Januar 2021 in der Messe Freiburg stattfinden.

