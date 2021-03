Düsseldorf beim Teambuilding erleben

Teambuilding: Das A und O für ein frisches Betriebsklima

Düsseldorf. Teambuilding-Maßnahmen werden heutzutage immer wichtiger. Aber warum? Der Erfolg einer Firma hängt maßgeblich vom Betriebsklima ab. Die Mitarbeiter sind der Motor eines jeden Unternehmens. Wenn zwischen den Mitarbeitern schlechte Stimmung herrscht, gefährdet das die Arbeitsleistung und somit den Erfolg des Unternehmens. Teambuilding-Events schaffen hier Abhilfe. Teambuilding stärkt das Wir-Gefühl und lässt die Kollegen neue Seiten aneinander kennenlernen.

Die Firma CityHunters organisiert in Düsseldorf Teambuilding-Events, die auf die Bedürfnisse der Firmen zugeschnitten sind. Abwechslung ist das A und O bei diesen Teambuilding-Events. Es reicht hier nicht, jedes Jahr die gleichen Teambuilding-Maßnahmen zu planen. Für ein frisches Betriebsklima ist es wichtig, die Teamevents abwechslungsreich zu gestalten. CityHunters bietet ein breites Produktportfolio an Firmenevents in Düsseldorf an. Bei den CityHunters Stadtrallyes schweißen Teamaufgaben die Kollegen näher zusammen. Durch das Lösen der fesselnden Aufgaben werden auch andere Fähigkeiten, wie zum Beispiel logisches Denken, Kreativität und Geschicklichkeit, gefragt und gestärkt. CityHunters Geschäftsführer Daniel Sekula betont die Vorteile eines Teambuilding-Events von CityHunters: “Jedes unserer Angebote stärkt den Teamgeist durch Zusammenarbeit und gegenseitiges Vertrauen. Dabei ist es egal, ob das Teamevent für zehn oder tausend Teilnehmer sein soll. In einer so schönen Stadt wie Düsseldorf bieten sich unsere Schnitzeljagd und iPad Rallye an. Diese glänzen mit starkem Stadtbezug und begeistern mit spannenden Rätseln.” Dank eines ausgeklügelten Hygienekonzepts von CityHunters und dem Einsatz hochmoderner Technik sind die Teambuilding-Events in Düsseldorf sogar unter Corona-Bedingungen durchführbar.

Teambuilding: In Düsseldorf die Teamfähigkeit verbessern

Düsseldorf ist eine der schönsten Städte in Nordrhein-Westfalen. Die Landeshauptstadt bietet eine Vielfalt an Sehenswürdigkeiten. Die wunderschöne Altstadt von Düsseldorf mit der Königsallee zieht jährlich Millionen Touristen an. Die Stadt am Rhein bezaubert mit Ihrer vielfältigen Kultur, idyllische Ruheorte an den Uferpromenaden laden zum Schlendern ein.

Eine Stadt, die so vielfältig ist wie Düsseldorf, eignet sich perfekt für Teambuilding-Maßnahmen. Hier verbessern Kollegen ihre Teamfähigkeit und erleben unvergessliche Stunden.

Weitere Informationen finden Sie hier: https://www.cityhunters.de/duesseldorf/teambuilding-duesseldorf

CityHunters schafft Erlebnisse! Das Unternehmen entwickelt Teambuilding-Events für Unternehmen und führt diese selbst durch. Kern des Produktportfolios sind Stadtrallyes wie Krimi Geocachings, iPad-Rallyes oder Smartphone Schnitzeljagden. Diese verbinden interaktive Stadtentdeckung mit herausfordernden Rätselstellungen und Teambuilding.

CityHunters wurde 2009 in Nürnberg gegründet. Seitdem hat sich CityHunters immer wieder gewandelt und neu erfunden, um am Puls der Zeit zu bleiben und Trends zu setzen. So gehört das einstige Start-Up-Unternehmen heute zu den größten Anbietern der Branche und führt allein in Deutschland jährlich über 1.000

Veranstaltungen in mehr als 40 Städten durch. Die CityHunters haben Ihren Firmensitz nach wie vor in Franken, sind inzwischen aber in ganz Europa zuhause.

Für Privatkunden hat CityHunters 2019 den Ableger www.myCityHunt.de eröffnet.Über dieses Portal sind interaktive Smartphone-Rallyes buchbar – in über 700 Städten in Deutschland und der EU.

Weitere Details: https://www.cityhunters.de/

