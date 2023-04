Ducky One III Aura – Farbenfroher Durchblick

Jetzt neu bei Caseking!

Ducky bringen eine besonders schicke Version der One III auf den Markt – die Aura! Ein transparentes Gehäuse in Kombination mit den ebenfalls transparenten Polycarbonat Tasten und der markanten RGB-Beleuchtung, sorgen für eine einzigartige Optik. Natürlich bringt sie auch alle bekannten Qualitäten der One III mit: hoch solide Verarbeitungsqualität, angenehmes Tippgefühl und besten Klang. Eine große Auswahl an Formaten und Switches, die sich auch noch problemlos wechseln lassen, machen die Ducky One III Aura außerordentlich vielseitig. Ein absolutes Schmuckstück für jeden Schreibtisch.

Die mechanischen Tastaturen von Ducky genießen unter Gamern und Vielschreibern seit Jahren einen wohlverdient guten Ruf. Gründe dafür sind die besonders solide Verarbeitung, die daraus resultierenden Langlebigkeit, eine breite Auswahl hochwertiger Switches von Gateron über Kailh bis Cherry und ein unvergleichliches Tippgefühl. Die Switches lassen sich dank Hotswap-PCB problemlos tauschen. Und in Sachen Formfaktor ist für jeden die richtige Tastatur dabei- von Mini bis Fullsize.

Während die Version der Ducky One 3 Aura in Schwarz ein semitransparentes Gehäuse bietet, ist die Variante in Weiß nahezu komplett durchsichtig. Zusammen mit den lichtdurchlässigen Pudding-Keycaps aus widerstandsfähigem Polycarbonat, sorgt dies für eine noch einprägsamere RGB-Beleuchtung.

Die Features der Ducky One III Aura im Überblick:

Hochwertige Tastaturen in einer Vielzahl von Formaten

Lichtdurchlässiges Gehäuse aus robustem Kunststoff

Breite Palette an hochwertigen mechanischen Switches von Cherry, Gateron und Kailh

Transluzente Pudding-Tastenkappen aus Polycarbonat

Einstellbare Per-Key RGB-Beleuchtung mit zahlreichen Effekten

N-Key-Rollover und Anti-Ghosting

Abnehmbares USB-C Verbindungskabel

Makro- und Multimedia-Funktionen per Doppelbelegung

Deutsches Layout

Mit der One III führte der Hersteller seine Designphilosophie QUACK Mechanics ein. Ducky berücksichtigt vier wesentliche Gesichtspunkte, die für das Tippgefühl entscheidend sind: die Tastenkappen, das Gehäuse, der Klang und die Stabilisatoren.

Deswegen bietet diese Variante der Ducky One 3 hochwertige Keycaps aus Polycarbonat (PC). Die Pudding-Keycaps sind unten transparent und oben schwarz beschichtet, die Beschriftungen ausgestanzt. Ducky gießt die Keycaps aus zwei Kunststoffschichten. Das Double-Shot-Verfahren sorgt für eine längere Haltbarkeit.

Um den Klang und das Tippgefühl zu verbessern, hat Ducky insgesamt 17 verschiedene Gummiverbundstoffe getestet und die am besten geeignete Variante für das Q-Bounce-Pad ausgewählt. Dieses wird mit einer zusätzlichen Schaumstoffschicht aus EVA kombiniert, um Resonanzen beim Tippen und harte Tastenanschläge effektiv zu dämpfen.

Die Ducky One III Aura ist ab 149,90 Euro in den Farben Schwarz und Weiß in vier Größen ab sofort erhältlich.

https://caseking.de/ducky-one-3-aura

