Dubai-Immobilien für Kryptowährung

Wie man mit Kryptowährungen Eigentum in Dubai erwerben kann.

Virtuelle Währungen finden immer mehr Verbreitung und können nicht nur zur Bezahlung von Waren und Dienstleistungen, sondern auch als Zahlungsmittel beim Kauf von Immobilien in Dubai verwendet werden. Es ist möglich, Immobilien mit digitalem Geld zu kaufen, indem man Projekte von bedeutenden Entwicklern wie Emaar Properties, Meraas, DAMAC Properties, Dubai Properties und Select Group in Betracht zieht.

In Anbetracht der Tatsache, dass der Markt für digitale Währungen größeren Risiken ausgesetzt ist, erwägen viele Kryptobesitzer, die Währung in sicherere Anlagen wie Immobilien umzuwandeln.

Dieser Artikel wird Ihnen helfen zu verstehen, was eine digitale Währung ist, mehr über die Position der Regierung von Dubai zu diesem Thema zu erfahren und Antworten auf Fragen zu erhalten, wie Sie mit Kryptowährungen Immobilien in Dubai erwerben können.

Immobilien in Dubai

Die digitale Währung und ihre Funktionsweise

Im Dezember 2021 gibt es mehr als 8.000 digitale Währungen auf dem Markt. Kryptowährung ist eine digitale Währung in Form von Token oder Münzen. Sie werden in der Regel als Code entwickelt und können nicht gefälscht werden. In den meisten Fällen werden digitale Währungen nicht von Banken, Steuer- und Rechtsbehörden, einschließlich der Regierung, reguliert. Die Daten der eigentlichen Kryptowährung, das Guthaben des Inhabers und der Transaktionsverlauf werden in der Geldbörse des Nutzers gespeichert.

– Münzen können für jeden Kauf verwendet werden und werden von speziellen Computersystemen abgebaut, die Rätsel lösen.

– Token sind virtuelle Zahlungssysteme und jedes Projekt ist mit ihnen ausgestattet. So war zum Beispiel der Binance Coin (BNB), der heute als Kryptowährung bekannt ist und als Zahlungsmittel dient, zunächst ein Token auf Ethereum

Alles in allem ist eine Kryptowährung eine digitale Version von Geld, die mithilfe eines Codes oder einer Technologie hergestellt wird, die nicht verändert werden kann. Die Blockchain-Technologie, auf der die digitale Währung basiert, ist auch fast unmöglich zu hacken.

Regulierung von Kryptowährungen und Blockchain in Dubai

Digitale Währungen und Blockchain-Projekte werden in Dubai von der Securities and Commodities Authority (SCA) und der Dubai Financial Services Authority (DFSA) beaufsichtigt.

Im Oktober 2021 stellte die DFSA ihren eigenen Regulierungsrahmen für Investment-Token vor, der die Vorschläge des im März 2021 veröffentlichten Konsultationspapiers 138 widerspiegelt und die erste Phase der DFSA-Regelung für digitale Vermögenswerte bildet. Dieser Regulierungsrahmen für Investment-Token gilt für Personen, die an der Vermarktung, dem Handel, dem Besitz oder der Ausgabe von Investment-Token in oder aus dem DIFC interessiert sind. Darüber hinaus gilt er auch für zugelassene Unternehmen, die beabsichtigen, Finanzdienstleistungen im Zusammenhang mit Anlage-Token zu erbringen (Handel, Beratung oder Vermittlung von Anlagegeschäften und Abschluss von Versicherungen).

Die Regierung der VAE hat einige Blockchain-Projekte ins Leben gerufen, darunter die Dubai Blockchain Strategy, die 2016 ins Leben gerufen wurde. Im Jahr 2018 markierte die VAE-Blockchain-Strategie ihr Ziel, 50 % der Regierungstransaktionen auf eine Blockchain-Plattform zu verlagern. Es wird angenommen, dass die neuen Technologien jährlich etwa 11 Milliarden AED (2,99 Milliarden USD), 398 Millionen Dokumente und 77 Millionen Arbeitsstunden einsparen werden.

Blockchain-Strategie-Initiativen, die von Scheich Mohammed bin Rashid Al Maktoum, dem Herrscher von Dubai und Vizepräsidenten der VAE, geleitet werden, sollen die Entwicklung des Emirats unterstützen. Digitale Währungen und Blockchain werden in Dubais Wirtschaft implementiert und unterstützen Unternehmen bei ihren Geschäften. Das System der Kryptowährungen und der Blockchain wird aktiv in die Wirtschaft implementiert, was die unbürokratische Abwicklung von Geschäften erleichtern wird. Im Immobilienbereich wird die Blockchain zur Erstellung eines Registers aller Immobilien in Dubai eingesetzt, das vom Dubai Land Department (DLD) entwickelt wird.

Auch wenn die Zahl der Blockchain-Initiativen in Dubai schier endlos ist, sind die interessantesten davon:

– Dubai hat seine eigene Kryptowährung, DubaiCoin (DBIX), im Jahr 2021 eingeführt. Im Mai 2021 ist die Währung jedoch noch nicht von einer offiziellen Behörde genehmigt worden, und die Websites, die für den Coin werben, sind gefälscht, was zum Verlust persönlicher Daten führen kann.

– Im Jahr 2017 hatte die Regierung damit begonnen, die emCash-Technologie für digitale Transaktionen wie die Bezahlung von Rechnungen von Versorgungsunternehmen und Schulgebühren einzusetzen. – – – Diese Währung hilft den Inhabern, anonym zu bleiben und Geld sofort zu überweisen.

– Mehrere Banken in Dubai, darunter Emirates NBD und Mashreq Bank, betreiben ein Blockchain-System, das ihnen hilft, ihren Kunden mehr Sicherheit zu bieten und Betrug zu reduzieren.

– Die 2013 eingeführte Dubai Pay App wird von der Dubai Smart Government kontrolliert und ermöglicht es den Einwohnern des Emirats, für Behördendienste zu bezahlen, ohne ihr Haus verlassen zu müssen.

– DP World, ein internationales Logistik- und Schifffahrtsunternehmen, hat mit Hilfe des Blockchain-Systems seine Dokumentationsprozesse vereinfacht und verbessert.

– Die Skywards-App von Emirates Airlines wird ebenfalls die Blockchain-Technologie nutzen, um Kunden eine sichere Zahlungsmöglichkeit zu bieten

Wie man in Dubai Immobilien mit Kryptowährungen kauft

Wenn Sie planen, eine Immobilie in Dubai mit digitaler Währung zu kaufen/verkaufen oder zu mieten, ist es besser, Fachleute mit Erfahrung in diesem Bereich zu finden, die Ihnen dabei helfen. Das Unternehmen des Fachmanns sollte über eine Lizenz des Dubai Economic Department (DED) verfügen, und vergessen Sie nicht, Bewertungen einzuholen und den Ruf des Unternehmens zu prüfen.

Sie haben das Recht, jede Kryptowährung einschließlich Bitcoin, Ethereum, Usdt usw. für den Kauf einer Immobilie zu verwenden. Der Kurs sollte während der Transaktion in der Zentrale des Handelsunternehmens festgelegt werden. Sie werden den Preis einer Transaktion und die Provision im Vorfeld der Zahlung erfahren. Die Beschaffung digitaler Währungen ist im Grunde nicht schwierig. Sie sollten zunächst eine Kryptowährungs-Brieftasche eröffnen, falls Sie noch keine haben. Diese kann von einer natürlichen oder einer juristischen Person registriert werden.

Vor der Immobilientransaktion wählt man in der Regel die erforderliche Einheit aus und bespricht die Verkaufsbedingungen. Dies sollte auch für Transaktionen mit digitalen Währungen gelten. Der Käufer und der Verkäufer besprechen die Transaktion und treffen eine Vereinbarung. Wenn ein Käufer die Einheit in Bitcoin bezahlen will, wird der Preis der ausgewählten Immobilie in die entsprechende digitale Währung umgerechnet. Der Betrag wird dann in der Vereinbarung festgehalten und kann unter keinen Umständen geändert werden, auch nicht bei einer Erhöhung oder Senkung des Wechselkurses.

Der Erwerber sendet die Kryptowährung an die Brieftasche eines Handelsunternehmens und zahlt die Provision. Anschließend erhält er einen Scheck in AED, um das Geld auf das Konto des Verkäufers zu überweisen, wenn die Immobilie fertiggestellt ist, oder auf ein Treuhandkonto der ausgewählten Immobilie, wenn es sich um ein nicht geplantes Objekt handelt. Wenn Sie an einem direkten Kauf vom Bauträger interessiert sind, müssen Sie eine Vereinbarung über die Transaktion von einer dritten Partei unterzeichnen. Danach wird der Scheck an den Bauträger übergeben, und der Käufer erhält eine Benachrichtigung über den benötigten Geldbetrag. Bei bereits fertig gestellten Immobilien ist es möglich, die Einheit zu bezahlen, nachdem man den Scheck in AED erhalten hat. Danach hilft Ihnen der Immobilienmakler bei der Abwicklung der Transaktion und Sie erhalten schließlich die Eigentumsurkunde für die Immobilie.

Obwohl Sie Immobilien mit Kryptowährungen kaufen können, ist es nicht möglich, direkt damit zu bezahlen. Gemäß den Anforderungen der Zentralbank der VAE müssen alle Transaktionen außerhalb des Staatsgebiets mit der Landeswährung – dem Dirham (AED) – durchgeführt werden. In diesem Fall ist es notwendig, die digitale Währung auf das Konto des Handelsunternehmens zu überweisen und dann einen Scheck über den vereinbarten Geldbetrag zu erhalten. Erst dann können Sie den Kauf bezahlen.

Darüber hinaus können Wechselkursänderungen dazu führen, dass die Transaktion für eine der Parteien unrentabel wird, was eine Auflösung der Vereinbarung zur Folge haben kann. Der Käufer sollte eine Provision an die Handelsgesellschaft für ihre Dienste, eine Registrierungsgebühr an das Dubai Land Department (DLD) in Höhe von 4 % des Kaufpreises und eine Provision von 2 % für die Dienste eines Immobilienverwalters zahlen.

Welche Dokumente sind für den Kauf einer Immobilie mit digitaler Währung erforderlich?

Es gibt keine Unterschiede bei den spezifischen Dokumenten, die benötigt werden, wenn Sie eine Immobilie entweder mit normalem Geld oder mit Kryptowährungen erwerben wollen. Ein Vertrag sollte auf Arabisch oder Englisch verfasst werden, und es ist besser, einen professionellen Immobilienmakler zu beauftragen, der Ihnen alle Schwierigkeiten erklärt. Arabische Begriffe sind nicht leicht zu verstehen, selbst wenn man nur Grundkenntnisse hat. Für einen Käufer ist es wichtig, alle Einzelheiten des Vertrags zu kennen, einschließlich der Adresse, der Zahlungspläne usw.

Für eine Transaktion werden die folgenden Dokumente benötigt:

– Internationaler Reisepass

– Legale Identitätskarte (ID)

– Nachweis einer Wohnanschrift

– Kontaktinformationen

– Falls Ihr Vertreter eine Transaktion durchführt, benötigt er/sie eine Vollmacht.

Seien Sie darauf gefasst, dass Sie gefragt werden, wie Sie die digitale Währung ursprünglich erhalten haben, und Sie müssen auch einen Nachweis für die Rechtmäßigkeit der Transaktionen erbringen.

Welche Bauträger sind bereit, Immobilien mit digitaler Währung zu verkaufen?

Die bekanntesten Bauträger in Dubai sind bereit, Immobilien für Inhaber von Kryptowährungen anzubieten. Zu ihnen gehören Emaar Properties, DAMAC Properties, Select Group, Dubai Properties, Meraas, Fam Properties und MAG Lifestyle Development. Eine wichtige Bedingung ist jedoch die Zusammenarbeit mit ausschließlich lizenzierten Immobilienagenturen, Maklern und Handelsunternehmen mit einem tadellosen Ruf.

Die folgenden Projekte werden für Investitionen in Dubai-Immobilien mit Kryptowährung angeboten:

Mehrere gefragte Einheiten befinden sich in Emaar Beachfront. Dies ist ein Projekt von Emaar Properties, dem führenden Bauträger im Emirat. Emaar Beachfront liegt zwischen der Palm Jumeirah und Mina Seyahi und hat eine gute Anbindung an andere Gebiete des Emirats. So ist beispielsweise das Stadtzentrum von Dubai nur 25 Autominuten von Emaar Beachfront entfernt. Interessierte Käufer können zwischen Wohnungen, Villen und Penthäusern in der Anlage wählen. Den Bewohnern werden alle Annehmlichkeiten und Unterhaltungsmöglichkeiten in der gleichen Gegend geboten. Solche Projekte wie Marina Vista, Grand Bleu Tower und Beach Isle können mit digitaler Währung erworben werden.

Immobilien Emaar

BULGARI Residencies, auf Jumeirah Bay Island gelegen, ist ein Komplex von Meraas. Sie können eine von 165 Einheiten wählen, darunter Apartments mit 1 bis 3 Schlafzimmern, Penthäuser mit 4 Schlafzimmern, Villen und Grundstücke. Die BULGARI Residencies werden rund um die Uhr bewacht. Concierge-Service, Swimmingpools und Panoramablick auf das Meer machen diese Anlage sowohl für Bewohner als auch für Investoren attraktiv.

Immobiien Jumeirah Bay Island

Ein weiteres bekanntes Projekt von Meraas, das mit digitaler Währung erworben werden kann, ist Port De La Mer, das aus 4 Untergemeinschaften besteht und im Gebiet Jumeirah 1 liegt. Es gibt eine breite Palette von Einheiten zur Auswahl, angefangen von Wohnungen mit 1-5 Schlafzimmern bis hin zu Penthäusern mit 4-6 Schlafzimmern. Den Bewohnern werden ein Privatstrand, ein Jachthafen und Swimmingpools sowie weitere Annehmlichkeiten geboten.

Für diejenigen, die in Dubai Marina wohnen möchten, könnte der Cavalli Tower, ein Projekt von DAMAC Properties, interessant sein. Das Design des Wolkenkratzers wurde in Zusammenarbeit mit dem Modehaus von Roberto Cavalli entwickelt. Das 70-stöckige Gebäude bietet 480 Einheiten, darunter Luxus-, Super-Luxus- und Extra-Luxus-Wohnungen (auch als fliegende Villen bekannt).

Immobilien DAMAC

Mehr Informationen über Immobilienkauf

Immobilien-Welt.ae – das Vergleichsportal für Immobilien wie Wohnung & Haus in Dubai.

Kontakt

Immobilien-welt.ae

T Klingler

Marina Gate 0

00000 Dubai

971522776604

info@immobilien-welt.ae

http://www.immobilien-welt.ae

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.