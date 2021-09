DUALIS zeigt auf der SPS 2021: Noch effizientere virtuelle Inbetriebnahme

Engineering- und Inbetriebnahmezeiten verkürzen: mit virtuellen Tests von Komponenten, Maschinen und Anlagen

Dresden, 30. September 2021 – Die virtuelle Inbetriebnahme (VIBN) ist heute fester Bestandteil im Entwicklungsprozess von Maschinenbauern. VIBN-Lösungeneröffnen Möglichkeiten, um Kosten zu sparen, Planungszeiten zu verkürzen, das Risiko von Fehlern zu reduzieren und vieles mehr. Mit zusätzlichen Features in der Simulationsplattform Visual Components bietet die DUALIS GmbH IT Solution ( www.dualis-it.de) als Vertriebspartner der 3D-Simulationsplattform jetzt ein verbessertes Werkzeug für die virtuelle Inbetriebnahme. Dies und mehr zeigt DUALIS auf der Messe SPS 2021 in Nürnberg vom 23. bis 25. November in Halle 5 am Stand 258.

“Im Maschinen- und Anlagenbau werden die Entwicklungszyklen immer kürzer. Um dies zu unterstützen, empfiehlt es sich, Komponenten, Maschinen und Anlagen in einer virtuellen Umgebung zu testen, bevor diese in Betrieb genommen werden. Die virtuelle Inbetriebnahme minimiert nicht nur die Inbetriebnahmekosten, sondern kann auch Qualität steigern sowie die gesamte Durchlaufzeit eines Projekts deutlich reduzieren”, erklärt Ralf Dohndorf, Head of Factory Simulation der DUALIS GmbH IT Solution.

Mit der 3D-Simulationsplattform Visual Components lassen sich virtuelle Inbetriebnahmen vornehmen. Die Plattform ist Rüstzeug für Fabrikplaner sowie Roboterprogrammierer und wird unter anderem zur dreidimensionalen Robotersimulation, Materialfluss- und Anlagenplanung eingesetzt. DUALIS fungiert für Visual Components als spezialisierter Vertriebspartner. Das Unternehmen entwickelt Add-ons und Dienstleistungen rund um die Plattform, mit dem Fokus auf vernetzte Fabrikprozesse.

Schnittstelle zu WinMOD und SIMIT verbessert virtuelle Inbetriebnahme

Die 3D-Simulationssoftware Visual Components besitzt ein neues Feature, mit dem die virtuelle Inbetriebnahme jetzt noch vielfältiger umsetzbar ist: Zur Kommunikation mit verschiedenen herstellerspezifischen Steuerungen wurde die Plattform um eine Schnittstelle zu WinMOD und SIMIT von Siemens ergänzt. Co-Simulationen mit WinMOD oderSIMITunterstützen unter anderem die Abbildung des Verhaltens aller elektronischen Komponenten im Digitalen Zwilling. Die Konnektivitäts-Plugins WinMOD und SIMIT ermöglichen die Kommunikation mit mehreren physikalischen und virtuellen Automatisierungssystemen. Die Möglichkeit einer Anbindung zu unterschiedlichen Steuerungssystemen ist nun noch vielschichtiger.

“Mit Visual Components können Verantwortliche die Planung und Konzeption einer Anlage bis zur Inbetriebnahme durchgängig unterstützen. Jedes Unternehmen benötigt hier jedoch eine individuell auf ihren Bedarf angepasste Lösung. Wir helfen bei der Zieldefinition, Auswahl der Funktionalitäten und Implementierung der Software”, erklärt Ralf Dohndorf.

Alle Neuerungen und Features für Visual Components präsentiert DUALIS vom 23. bis 25. November auf der SPS 2021 in Nürnberg in Halle 5 am Stand 258.

Die 1990 gegründete DUALIS GmbH IT Solution – eine Tochtergesellschaft der iTAC Software AG – hat sich auf die Entwicklung von Software und Dienstleistungen rund um Simulation, Prozessoptimierung und Auftragsfeinplanung spezialisiert. Zur Produktpalette zählen das Feinplanungstool GANTTPLAN, die 3D-Simulationsplattform Visual Components und das Hallenplanungstool AREAPLAN. Die DUALIS-Produkte sind in zahlreichen namhaften Anwendungen in der Großindustrie und in mittelständischen Unternehmen im Produktions- und Dienstleistungssektor integriert. Consulting und Services zur strategischen und operativen Planung runden das Leistungsspektrum von DUALIS ab.

