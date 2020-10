DUALIS feiert 30 Jahre Produktionsoptimierung: Digitales Anwenderforum mit Jubiläumsevent

Online-Event mit hochkarätigen Vorträgen und Workshops zu 3D-Simulation, Produktionsplanung und -optimierung sowie weiteren Highlights

Dresden, 23. Oktober 2020 – Die DUALIS GmbH IT Solution ( www.dualis-it.de) wird 30. Dieses Jubiläum begeht der Spezialist für Produktionsplanung und -optimierung in diesem Jahr mit einem “Digitalen Anwenderforum” am 12. November 2020 von 09:00 bis 17:30 Uhr. Dafür nimmt DUALIS die Teilnehmer unter anderem mit auf “eine Zeitreise: von CIM bis KI”. Dazu beleuchten Prof. Dr. Wilfried Krug, DUALIS-Gründer, und Dr. Peter Schneider, Leiter des Institutsteils Fraunhofer IEF/EAS, die Entwicklung der damaligen Optimierungstechnik bis zur heutigen Künstlichen Intelligenz. Außerdem zeigen DUALIS-Kunden ihre heutigen Lösungen in der Produktionsplanung auf.

DUALIS entwickelt seit 30 Jahren Software und Dienstleistungen zur Materialflusssimulation, Planung und Optimierung von Produktion und Fabrik. Zum Portfolio gehören das Advanced Planning and Scheduling-System (APS) GANTTPLAN, die Hallen-Planungssoftware AREAPLAN und die 3D-Simulationsplattform Visual Components.

Die Teilnehmer erleben mit dem “Digitalen Anwenderforum” in diesem Jahr ein innovatives Online-Format. Hier gibt DUALIS exklusive Informationen zu den Neuerungen rund um die Lösungen, präsentiert branchenfokussierte Vorträge von Anwendern und Experten sowie spannende Jubiläums-Highlights.

Der Tag startet mit einer virtuellen Zeitreise in der Keynote von DUALIS-Gründer Prof. Dr. Wilfried Krug und Dr. Peter Schneider vom Fraunhofer IEF/EAS. Die Experten beleuchten die Herausforderungen der Produktionsplanung von vor 30 Jahren – wie beispielsweise die eingeschränkte Rechnerleistung und die Akzeptanz von Optimierungsergebnissen bei den Nutzern zu dieser Zeit. Sie ziehen den Vergleich zur heutigen künstlichen Intelligenz (KI) und welche Voraussetzungen heute für einen erfolgreichen Einsatz von KI in der Produktion geschaffen werden müssen.

Anschließend referiert Jörg Weitz, Inhaber von 3FACH ANDERS COACHING SYSTEMS, in seiner Keynote über die Entwicklung digitaler Arbeit in allen Bereichen der Industrie – vom Vertrieb bis zur Führung agiler Teams. Der Trainer für Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung beleuchtet dabei die Besonderheiten der digitalen Führung und des Projektmanagements im Digitalen Zeitalter.

Von der Garage in die Smart Factory

Heike Wilson, Geschäftsführerin der DUALIS GmbH IT Solution, erklärt: “Für DUALIS ist das diesjährige Anwenderforum aus zwei Gründen eine ganz besondere Veranstaltung. Zum einen findet es auf Grund der Corona-Lage erstmals digital statt – zum anderen feiern wir im Zuge dessen unser 30-jähriges Bestehen. Prof. Dr. Willfried Krug startete 1990 das Unternehmen gemeinsam mit drei Mitarbeitern und zwei PCs in einer Garage. Das Team entwickelte CIM-Technologien, basierend auf Simulations- und Optimierungskonzepten. Heute optimieren Unternehmen aus dem Mittelstand und der Großindustrie weltweit ihre smarten Produktions-, Logistik- und Planungsprozesse mit den DUALIS-Lösungen.”

Martin Heinz, Geschäftsführer der DUALIS, ergänzt: “DUALIS hat sich in den vergangenen Jahren als Pionier im Bereich Industrie 4.0 und intelligenter Planungslösungen bewiesen. Die starke Position unseres Unternehmens wurde im Jahr 2016 durch die Übernahme des MES-Spezialisten iTAC Software AG unterstrichen. Beides sind eigenständige Unternehmen des führenden Maschinen- und Anlagenbauers Dürr und bündeln hier ihr Digitalisierungs-Know-how für die produzierende Industrie in gemeinsamen Produktlösungen.”

Neben den Vorträgen zu den neusten DUALIS-Entwicklungen gibt es auch in diesem Jahr das Format “Open Sessions”. Hier diskutieren die Anwenderunternehmen direkt mit den DUALIS-Experten rund um die Themen APS und Materialflusssimulation und bringen ihre Ideen zukünftiger Features ein. DUALIS trägt in diesem Jahr auch erstmals der Internationalisierung des Unternehmens Rechnung und präsentiert Themen in deutscher und englischer Sprache.

Highlights des Anwenderforums:

– Sechs parallele Sessions und 42 spannende Vorträge

– Neu in diesem Jahr: Branchenfokus mit praxisorientierten Vorträgen der DUALIS-Anwender aus den Branchen Spritzguss, Mechanische Fertigung, Elektronik, Maschinenbau und Oberflächenbeschichtung

– Insights aus der GANTTPLAN- und Visual Components-Produktentwicklung in Deutsch und Englisch für nationale und internationale Anwenderunternehmen

– Virtuelle Partnerausstellung mit DUALIS-Solution- und Integrationspartnern

u.v.m.

Anmeldungen zum kostenfreien Online-Event unter: https://www.dualis-it.de/anwenderforum/

Die 1990 gegründete DUALIS GmbH IT Solution – eine Tochtergesellschaft der iTAC Software AG – hat sich auf die Entwicklung von Software und Dienstleistungen rund um Simulation, Prozessoptimierung und Auftragsfeinplanung spezialisiert. Zur Produktpalette zählen das Feinplanungstool GANTTPLAN, die 3D-Simulationsplattform Visual Components und das Hallenplanungstool AREAPLAN. Die DUALIS-Produkte sind in zahlreichen namhaften Anwendungen in der Großindustrie und in mittelständischen Unternehmen im Produktions- und Dienstleistungssektor integriert. Consulting und Services zur strategischen und operativen Planung runden das Leistungsspektrum von DUALIS ab.

