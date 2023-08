DUALIS baut Partnernetzwerk aus – auch international

BDE Engineering und Contec als Integrationspartner neu im Boot

Dresden, 3. August 2023 – Die DUALIS GmbH IT Solution ( www.dualis-it.de) hat zwei bedeutende Integrationspartner gewonnen: BDE Engineering und Contec. Beide sind MES-Spezialisten und fungieren als Integratoren für das von DUALIS entwickelte Advanced Planning and Scheduling (APS) GANTTPLAN. Mit den neuen Kooperationspartnern geht DUALIS einen wichtigen Schritt, um die Reichweite im nationalen und internationalen Markt für sein Produktionsplanungstool weiter auszubauen. Das Unternehmen richtet seine APS-Lösung stärker auf eine schnellere Integration durch Partner aus und hat daher eine neue GANTTPLAN-Starterversion mit kürzeren Einführungszeiten für die Endkunden auf den Markt gebracht.

„Die Fabrik der Zukunft ist digital und lebt von integrierten statt isolierten Lösungen. Dabei spielen die Stärken verschiedener Hardware- und Software-Systeme wie Simulation, APS und MES zusammen. Unser Ziel ist es, Kunden einen ganzheitlichen Digitalisierungsansatz für die Planung, Steuerung und Überwachung ihrer Fertigung zu bieten. Diese Strategie unterstützen wir in Zukunft durch die stärkere Ausrichtung auf Integrationspartner“, erklärt Heike Wilson, Geschäftsführerin der DUALIS GmbH IT Solution.

APS- und MES-Expertise gebündelt

Neue Integrationspartner sind BDE Engineering und Contec. BDE Engineering setzt künftig die Produktionsplanungs-Software GANTTPLAN in Kombination mit seinem eigenen Manufacturing Execution System ein. So rundet das Unternehmen sein Produktportfolio um eine modulare Software zur Planung und Optimierung von Produktionsprozessen ab.

BDE Engineering ist Experte für Produktionsdatenerfassung und Visualisierung. Der Hersteller der MES-Lösung PROefficient suchte lange nach einem geeigneten Partnersystem für die Produktionsplanung. „GANTTPLAN eignet sich auf Grund seiner Funktionsvielfalt und guten Integrierbarkeit ideal für unsere MES Suite. Das APS bildet die Brücke zwischen der Produktions- und Managementebene und lässt sich nahtlos in unsere MES-Lösung einbinden. Mit dem Bundle können Fertigungsprozesse durchgängig optimiert werden und der Output bzw. die Gesamtanlageneffektivität lässt sich steigern“, sagt Jens Graute, Key Account Manager bei BDE Engineering.

Der zweite Neuzugang im Partnernetzwerk von DUALIS ist Contec. Das internationale Ingenieurunternehmen mit Hauptsitz in Belgien hat sich auf die Verbesserung und Automatisierung industrieller Prozesse und Maschinen spezialisiert. Es fungiert künftig ebenfalls als Integrator für die Produktionsplanungslösung von DUALIS.

Heike Wilson erklärt: „Contec passt mit seiner Expertise perfekt in die Partnerstrategie von DUALIS. Unsere Partner zeichnen sich dadurch aus, selbständig bei den Projekten zu agieren und ihr eigenes, erfolgreiches Businessmodel rund um unser Advanced Planning and Scheduling System aufzubauen.“

Als Systemintegrator bedient Contec unterschiedliche Branchen, darunter die Lebensmittel- und Chemiebranche, Tankläger und den Konsumgüterbereich. Luc Van Mieghem, Sales Director bei Contec, sagt: „Für uns bedeutet Automatisierung mehr als nur die Verbesserung von Prozessen und Maschinen. Contec arbeitet ganzheitlich und strebt bei allen Projekten einen erheblichen Mehrwert für Wirtschaft, Menschen und Gesellschaft an. DUALIS teilt diese Philosophie und legt Wert darauf, dass Fertigungsunternehmen sowohl auf technologischer als auch auf menschlicher Ebene die Digitalisierungsherausforderungen von heute und morgen lösen können.“

GANTTPLAN-Starterversion für schnelle Planungserfolge

Im Sinne der heute geforderten hohen Agilität in der Fabrik hat DUALIS eine GANTTPLAN-Starterversion entwickelt. Sie ermöglicht durch einen vordefinierten Scheduling-Ansatz eine kürzere Einführungszeit der Produktionsplanungslösung für Endkunden. Dadurch kommt GANTTPLAN schneller in der operativen Planung zum Einsatz. Durch die schnellere Umsetzung profitieren die Planer zügiger von den Vorteilen der Software. Mit nur wenigen Schulungs- und Projekttagen können die Solution- und Integrationspartner die Lösung schnell an den Start bringen.

Die 1990 gegründete DUALIS GmbH IT Solution – eine Tochtergesellschaft der iTAC Software AG und Teil des Dürr-Konzerns – hat sich auf die Entwicklung von Software und Dienstleistungen rund um Simulation, Prozessoptimierung und Produktionsplanung spezialisiert. Zur Produktpalette zählen das APS-System GANTTPLAN, die 3D-Simulationsplattform Visual Components und das Hallenplanungstool AREAPLAN. Die DUALIS-Produkte sind in zahlreichen namhaften Anwendungen in der Großindustrie und in mittelständischen Unternehmen im Produktions- und Dienstleistungssektor integriert. Consulting und Services zur strategischen und operativen Planung runden das Leistungsspektrum von DUALIS ab.

Der Dürr-Konzern ist ein weltweit führender Maschinen- und Anlagenbauer mit ausgeprägter Kompetenz in den Bereichen Automatisierung, Digitalisierung und Energieeffizienz. Seine Produkte, Systeme und Services ermöglichen hocheffiziente und nachhaltige Fertigungsprozesse in unterschiedlichen Industrien. Der Dürr-Konzern beliefert vor allem die Automobilindustrie, Produzenten von Möbeln und Holzhäusern sowie die Branchen Chemie, Pharma, Medizinprodukte und Elektro. Im Jahr 2022 erzielte er einen Umsatz von 4,3 Mrd. EUR. Das Unternehmen hat rund 18.700 Beschäftigte und verfügt über 123 Standorte in 32 Ländern. Der Dürr-Konzern agiert mit den drei Marken Dürr, Schenck und HOMAG sowie mit fünf Divisions am Markt.

Firmenkontakt

DUALIS GmbH IT Solution

Heike Wilson

Breitscheidstraße 36

01237 Dresden

+49 (0) 351-47791620



http://www.dualis-it.de

Pressekontakt

punctum pr-agentur GmbH

Ulrike Peter

Neuer Zollhof 3

40221 Düsseldorf

+49 (0)211-9717977-0



http://www.punctum-pr.de

Bildquelle: DUALIS