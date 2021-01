Duale Ausbildung zum Tai Chi Chuan Trainer

Neuer Lehrgang der Wu Wei Akademie

Die Ausbildung zum Tai Chi Trainer wird seit vielen Jahren von der Wu Wei Akademie in Hamburg mit dem Cheftrainer und Ausbilder Jan Leminsky angeboten.

Neu ist in 2021, dass es neben der traditionellen Ausbildung an 10 Tagen mit insgesamt 80 Stunden im Präsensunterricht am Wochenende, einen dualen Ausbildungsgang gibt.

“Das Interesse an einer Ausbildung in Tai Chi Chuan ist groĂź und als traditionelle Ausbildungseinrichtung lege ich Wert auf die Vermittlung der Grundlagen im Tai Chi Chuan.” Erläutert der Ausbildungsleiter Jan Leminsky seinen neuen Ausbildungslehrgang, der “auf die neuen Gegebenheiten eingeht und auf ein erprobtes Online-Tool zurĂĽckgreift, dessen Lernergebnisse von mir persönlich validiert werden.”

Dahinter verbirgt sich ein kombiniertes Lehrangebot, dass zu Erst mit zwei separaten Online-Kursen dem Teilnehmer die Abläufe von Tai Chi Chuan und Hintergründe vermittelt. Hierbei wird auch auf Tests zurückgegriffen. Anschliessend oder auch abschliessend erfolgt die Übermittlung der gelernten Choreografie an den Ausbilder per Life-Video in einer Art Zwischenprüfung.

Wer die ZwischenprĂĽfung besteht, bekommt damit seine Bescheinigung um an dem abschliessenden Tag in der Hamburger Akademie seine PrĂĽfung zum Tai Chi Chuan Trainer abzulegen.

Die bestandene Prüfung zum Tai Chi Chuan Trainer belegt, dass der Absolvent in der Lage ist die 24 Bilder Pekingform zu durchlaufen. Damit ist dieser Ausbildungslehrgang auch für Interessenten an Tai Chi Chuan interessant, die ihre Kenntnisse in der chinesischen Bewegungs- und Kampfkunst vertiefen möchten.

Auch der Aufbaulehrgang, der nach dem Absolvieren zum Kursleiter führt und dem Teilnehmer die Fähigkeit gibt die 24 Bilder Form zu unterrichten und die 48 Bilder Form zu durchlaufen, eignet sich für Tai Chi Chuan Enthusiasten.

Die Wu Wei Akademie ist von Weiterbildung Hamburg e.V. zertifiziert für ihr Unterrichtskonzept und Seriosität.

Die Wu Wei Schule und Akademie in Hamburg bietet regelmäßigen Unterricht in Tai Chi und Qi Gong. Die eigenen Schulräume mit Garten sind vornehm gehalten. Ausbildung und Seminare runden das Programm ab.

Im Businessbereich werden individuelle Lösungen im Streßmanagement angeboten. Im Ausbildungsprogramm der Wu Wei werden Kursleiter in Tai Chi Chuan und Qi Gong ausgebildet, die im Unterricht den Lehrern assistieren und dadurch für die Schüler eine sehr individuelle Betreuung ermöglichen.

Kontakt

Wu Wei Schule fĂĽr Tai Chi und Qi Gong

Jan Leminsky

Reventlowstrasse 35

22605 Hamburg

040-855 00 158

hamburg@wuweiweb.de

http://www.wuwei-akademie.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.