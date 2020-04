Du hast es doch nur gut gemeint: Blumen zum Muttertag am 10. Mai 2020

(Mynewsdesk) Berlin, 27. April 2020. Gerade in schwierigen Zeiten möchten wir unsere Mamas am liebsten fest in die Arme schließen. Da das momentan nicht möglich ist, liefert Bloomy Days tolle Blumen-Bouquets für Eure Mamas auch zu Zeiten von Physical Distancing. Bloomy Days zeigt außerdem mit einem Augenzwinkern aufgrund welcher vielfältigen „Quälereien“ Eure Mütter definitiv Blumen verdient haben.

Klar, wir lieben unsere Mütter – aber manchmal würden wir ihretwegen am liebsten vor Scham im Boden versinken. Anlässlich des Muttertags bringt Bloomy Days mit einer witzigen Infografik auf den Punkt, was an Mamas so richtig nerven kann. Noch mehr lustige Mama-Facts und das Video zur Kampagne findet Ihr auf dem Bloomy Days Blog unter https://www.bloomydays.com/blog/blumen-fuer-mama/. Trotzdem ist sicher: Unsere Mamas bleiben die besten. Denn auch wenn sie uns viele Jahre mit ungefragten Ratschlägen, Tupperdosen und peinlichen Frisuren zur Weißglut gebracht haben, stärken sie uns doch immer wieder den Rücken. Sie meinen es ja schließlich nur gut mit uns!

Muttertagsfans, die am 10. Mai trotz Kontaktbeschränkungen ihre Liebe und Wertschätzung mit Blumen übermitteln möchten, finden in der Muttertags-Kollektion von Bloomy Days unter https://www.bloomydays.com/de/ garantiert die passenden Blumen-Bouquets für ihre Mamas.

Diese Pressemitteilung wurde via Mynewsdesk versendet. Weitere Informationen finden Sie im Fleurop

Bloomy Days wurde 2012 in Berlin gegründet und liefert frische, saisonale Schnittblumen im Kartonversand. Die Bouquets sind im flexiblen Abonnement sowie als Einzelbestellung erhältlich und somit perfekt als Geschenk oder auch für zu Hause oder das Büro. Im B2B-Bereich werden Bouquets im Corporate Design der Geschäftskunden für After-Sales-Maßnahmen, Beschwerde-Management, Kundengeschenke und Mitarbeiter-Incentives angeboten. 2017 hat das Berliner Traditionsunternehmen Fleurop die Marke Bloomy Days als Zweitmarke übernommen. www.bloomydays.com: https://www.bloomydays.com/de/

