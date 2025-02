DSGVO- und EU AI Act-konforme KI-Agenten

Automatisierter Kundenservice ohne Warteschleifen – YOUNEA bietet 24/7 KI-Agenten für Telefon, Chat & WhatsApp

Luxemburg, 18. Februar 2025 – Automatisierter Kundenservice ohne Warteschleifen, Personalmangel oder starre Menüführungen – und das absolut datenschutzkonform? Mit den neuen KI-Agenten von YOUNEA wird diese Vision Realität. Die erste vollständig EU AI Act- und DSGVO-konforme KI-Lösung ermöglicht es Unternehmen, ihre Telefon-, Chat- und WhatsApp-Kommunikation rund um die Uhr zu automatisieren – effizient, natürlich und kostensparend.

YOUNEA setzt auf intelligente Sprach- und Chat-KI, die nicht nur versteht, sondern auch kontextbasiert antwortet – ohne lange Wartezeiten oder komplizierte Menüführungen. Unternehmen profitieren von einer 24/7-Erreichbarkeit, sofortigen Antworten und einer deutlichen Entlastung ihrer Fachkräfte. Die KI-Agenten übernehmen Routineaufgaben, ermöglichen natürliche Gespräche ohne starre Menüs und lassen sich nahtlos in bestehende CRM-, ERP- und Ticketing-Systeme integrieren. Selbst automatische Terminvereinbarungen sind möglich, sodass Kunden direkt über die KI buchen können.

„Die KI von YOUNEA hat unsere Bestellprozesse revolutioniert. Sie überträgt Bestellungen direkt ins Warenwirtschaftssystem, ohne dass eine manuelle Erfassung notwendig ist.“ – Christian Müller, Geschäftsführer SCHRITT.MACHER

„Besonders beeindruckt mich die Vielseitigkeit der KI-Lösungen: Telefon-KI, WhatsApp-Integration und die nahtlose CRM-Anbindung.“ – Rolf Fritsche, Geschäftsführer Kreishandwerkschaft Köln

Sicherheit trifft auf Innovation – erste KI-Lösung mit vollständiger EU AI Act- und DSGVO-Konformität

„Datenschutz ist keine Option, sondern ein Muss.“ – Maurice Voigt, CEO von YOUNEA

Als erste vollständig EU AI Act- und DSGVO-konforme KI-Lösung setzt YOUNEA neue Standards in Sachen Datensicherheit und transparenter, vertrauenswürdiger KI-Kommunikation. Unternehmen können sicher sein, dass ihre Kundeninformationen geschützt und Prozesse vollständig rechtskonform sind.

Kostenlose Seminare: So profitieren Unternehmen von KI-Agenten

Wie lässt sich KI sinnvoll in Unternehmensprozesse integrieren? YOUNEA bietet regelmäßig kostenlose Seminare an, in denen die Vorteile und Best Practices des KI-gestützten Kundenservice erläutert werden. Interessierte Unternehmen können sich direkt über die Website von YOUNEA anmelden.

Jetzt testen – Zukunftssicherheit für den Kundenservice sichern

Unternehmen, die ihre Kundenkommunikation modernisieren und effizienter gestalten möchten, können die KI-Agenten von YOUNEA jetzt unverbindlich testen.

YOUNEA ist ein innovatives Unternehmen, das sich auf die Entwicklung moderner KI-Lösungen und auf die Optimierung digitaler Onboarding-Prozesse spezialisiert hat. Mit Produkten wie AVA setzt YOUNEA neue Maßstäbe in der Unternehmenskommunikation und hilft Kunden, ihre Geschäftsprozesse zu verbessern und ihre Marktposition zu stärken.

