DryBun, die Weltneuheit für gesundes Haar und Haarpflege

DryBun revolutioniert die Haarwasch-Routine, spart Lebenszeit, verringert Spliss und Haarbruch und hilft gegen sprödes Haar. Schont die Umwelt.

DryBun ist eine Weltneuheit bei der Haarpflege und beim Haarewaschen – für gesundes Haar und eine bessere Umwelt. Wer liebt es nicht – das Gefühl von frisch gewaschenen Haaren. Ob zum Start in den Tag, nach einer intensiven Sporteinheit oder vor einer Party: Ein frisches Haargefühl ist unbezahlbar.

Allerdings ist das Trocknen und Stylen, besonders bei langen Haaren, mühsam und zeitaufwendig – zu häufiges Waschen schadet dem Haar, darüber hinaus kann es die Entstehung von Spliss und einer rauen Haaroberfläche oder sogar Haarbruch begünstigen.

Mit DryBun, der neuen Haarpflege-Revolution aus Berlin, ist Schluss mit langwieriger Haarpflegeroutine.

Die innovative Haarkapsel hält die Haarlängen beim Duschen trocken und bietet die Möglichkeit, nur den Haaransatz und die Kopfhaut zu reinigen – wodurch lange Haare wirkungsvoll vor dem Austrocknen geschützt werden. Zusätzlich bleibt Dein Styling trotz Haarwäsche erhalten.

DryBun hat jedoch noch weitere Vorteile:

Da lediglich die Haaransätze gewaschen werden, sinkt der Verbrauch von Wasser und Shampoo um etwa 50%. DryBun verschafft Dir einen Zeitvorteil beim Haaretrocknen von ca. 70% und spart damit auch wertvolle Energie. Selbstverständlich ist DryBun zu 100% recyclebar. Perfekt für die Eile des Alltags und ein besseres Wohlbefinden – DryBun, der praktische Lebensbegleiter für alle, die keine Lust auf eine zeitintensive Haarpflegeroutine haben.

Wie alles begann

Begonnen hat alles mit dem täglichen Streit von zwei 17- und 19-jährigen Schwestern aus Potsdam, um das einzige verfügbare Bad im Elternhaus. Beide lieben ihre langen Haare und legen großen Wert auf ein tolles Styling und das nicht nur am Morgen, sondern auch nach dem Sport oder im Club. Aber die Haarwäsche und -pflege und vor allem das Trocknen und Stylen langer Haare benötigen eine gefühlte Ewigkeit. Ob mit Föhn oder an der Luft kann das, je nach Haarlänge, schnell 30-60 Minuten dauern. So viel Lebenszeit nur fürs Haarewaschen? Geht das nicht auch anders?

Zusammen mit ihren Freundinnen, die dasselbe Problem hatten, fragten sie sich: Hat sich irgendjemand auf dieser Welt bereits Gedanken über eine Lösung gemacht? Es folgte eine schier endlose und gleichzeitig unergiebige Recherche: So klickten sie sich durch diverse Scalp-Wash-Tutorials, fanden „Tütenlösungen“ und die klassische „Kopf-unter-Wasserhahn-im-Waschbecken-Methode“. Sie stießen auf Duschhauben, Haarklammern, Trockenshampoo, Plastikhauben, Kopfhauben und diverse Haarpflegeprodukte gegen fettiges Haar – aber nichts davon war die richtige Lösung.

Nun wurde der Papa der beiden, ein studierter Luft- und Raumfahrtingenieur, bezirzt. Wenn es für ein solch verbreitetes Problem keine fertige Lösung gibt, dann sollte er eben etwas ganz Neues erfinden. So machte er sich an die Arbeit, um seine Töchter glücklich zu machen:

Nach ein paar Monaten war der erste Prototyp fertig, bestehend aus einer abgesägten Cola-Flasche und einem Gummihandschuh. Die Schwestern waren überglücklich und nutzten die neue Haarwaschkapsel täglich. Ihre Freundinnen bekamen natürlich alle den DryBun der ersten Stunde und waren ebenfalls sehr zufrieden.

Braucht man das? Und wie!

Gesunde und gepflegte Haare sind ein wichtiger Bestandteil unseres Erscheinungsbildes und Ausdruck eines positiven Lebensgefühls. Umweltbelastungen und ein aktiver Lebensstil führen dazu, dass viele Menschen jeden Tag ihre Haare waschen müssen. Die tägliche Verwendung von Shampoo schädigt aber die Haarstruktur, trocknet die Haare aus und lässt sie stumpf aussehen. Vor allem Menschen mit langen Haaren müssen oft zusätzliche Pflegeprodukte wie Conditioner oder Haarkuren anwenden, um den Haaren zumindest ein gesundes Aussehen zu geben. Der unheilvolle Kreislauf von immer mehr Haarpflegeprodukten führt letztendlich zu einer Schädigung der Haargesundheit, verschwendet Ressourcen und kostet viel Geld.

DryBun ermöglicht es, nur die Kopfhaut und die Haaransätze zu waschen, nämlich genau die Bereiche, die fettig, verschwitzt oder schmutzig sind.

Somit kannst Du jetzt unbesorgt täglich Deine Haare waschen. Egal, ob morgens vor der Arbeit, nach dem Sport, oder abends, bevor die Party beginnt. Mit DryBun werden Deine Haare nicht mehr ausgelaugt, die Frisur und das Styling bleiben erhalten. DryBun, ein Leben ohne fettige Haare, Haare, die brechen oder trockene Haare mit Spliss.

Die Haarwäsche mit DryBun ist unkompliziert und geht schnell. Zugleich ist DryBun nachhaltig: Du sparst Energie, Wasser, Shampoo, Haarspülung – und somit bares Geld. Experten-Tipp: Auch Extensions leiden weniger und halten länger.

Drybun – schützt die Haare – spart Zeit, Wasser, Shampoo und Energie

– ca. 70 % Zeitvorteil beim Haaretrocknen

– ca. 50 % weniger Shampoo und auf Spülung sowie Conditioner kannst Du fast ganz verzichten

– ca. 50 % weniger Wasser

– Frisur und Styling bleiben erhalten

– Haarspitzen werden weniger strapaziert

– Haarbruch und Spliss werden reduziert

– verringert insgesamt die Belastung des Haares

– sogar als Sonnenschutz einsetzbar, zu Hause, am Meer oder am See

Wie wende ich den DryBun an?

1.Haare oben auf dem Kopf zum Dutt formen und mit einem Gummi fixieren.

2.DryBun um den Dutt klippen.

3.Kopfhaut und Haaransätze shampoonieren und anschließend gut ausspülen.

4.Haaransätze kurz mit einem Handtuch oder Fön trocknen.

5.DryBun öffnen, Haare ausschütteln. Fertig!

Mit DryBun sind Deine Haarlängen beim Duschen und Shampoonieren der Kopfhaut gut geschützt und bleiben trocken – Deine Frisur und Dein Styling bleiben erhalten. Nach dem Duschen musst Du dann nur einmal kurz die Haaransätze trocknen und einmal durchkämmen, fertig. DryBun ist die Beauty-Weltneuheit für gesunde Haare, mit der Du viel Zeit bei der Haarpflege sparst. Gleichzeitig schont DryBun Deinen Wasser-, Energie- und Shampoo-Verbrauch. Übrigens: DryBun schützt Dein Haar auch prima vor zu viel Sonne (der Sommer kommt).

DryBun hat das Leben der beiden Schwestern im wahrsten Sinne verändert. Es hat nicht lang gedauert, bis die ersten Beauty-Experten, Models, Künstler und viele andere Menschen mit DryBun unter die Dusche hüpften.

