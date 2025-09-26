drum-tec lädt am 17. und 18.10. zum Drum Bash 2025 ein

Workshops, Produktpremieren und exklusive Deals – zwei Tage Schlagzeug-Action bei drum-tec in Hessisch Oldendorf

Am 17. und 18. Oktober 2025 öffnet drum-tec die Türen seines Showrooms in Hessisch Oldendorf (OT Fischbeck) zum Drum Bash 2025. Zwei Tage lang dreht sich hier alles um Schlagzeug, Technik und Inspiration – mit Workshops, Produktpremieren und exklusiven Sonderaktionen.

Der Drum Bash markiert zugleich den Abschluss der drum-tec Black Weeks. Besucher profitieren vor Ort von einem zusätzlichen Rabatt von fünf Prozent auf alle Lagerartikel, auch auf bereits reduzierte Produkte. Parallel dazu lockt das drum-tec Outlet mit Restposten, Prototypen und Einzelstücken, die nur an diesem Wochenende erhältlich sind.

Zu den Programmhighlights zählen die Eröffnung einer neuen Sonor SQ2-Corner, in der individuelle High-End-Sets konfiguriert und vor Ort getestet werden können, sowie die offizielle Präsentation der drum-tec Live Sound Edition für das Roland V71-Modul. Ergänzt wird dies durch das E-Drum-to-MIDI-Interface eDRUMin und ein VST-Special, das zeigt, wie moderne Software das elektronische Schlagzeugspiel auf ein neues Niveau hebt.

Erstmals stellt drum-tec außerdem seine Partnerschaft mit Craviotto vor. Die handgefertigten Snare Drums des US-Herstellers gelten als Instrumente der Spitzenklasse und können beim Drum Bash exklusiv getestet werden. Darüber hinaus bietet ein Snare-Tuning-Service mit Experte Frank Boestfleisch Gelegenheit, die eigene Trommel auf den Punkt optimieren zu lassen.

Ein besonderes Highlight ist der Workshop des Metal-Schlagzeugers Kerim „Krimh“ Lechner. Der international bekannte Musiker gibt Einblicke in Spieltechniken wie die Moeller-Methode und Ankle Motion, beantwortet Fragen des Publikums und präsentiert eigene Performances. Tickets für die Workshops sind begrenzt und müssen vorab erworben werden.

Der Drum Bash 2025 richtet sich an Schlagzeugerinnen und Schlagzeuger aller Stilrichtungen – von akustisch bis elektronisch, von Einsteiger bis Profi. Weitere Informationen zum Programm und zur Anmeldung finden Interessierte auf der Website von drum-tec unter www.drum-tec.de

