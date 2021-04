Druckvoll – EMPHASERs Bassboxen EBR-M8DX und EBR-M10DX

Die neuen EMPHASER Gehäusesubwoofer bringen pegelfesten Tiefbass in jedes Fahrzeug

Mit den beiden druckvollen Subwoofern EBR-M8DX (VK 299 Euro) und EBR-M10DX M8DX (VK 299 Euro) komplettiert Car-HiFi Spezialist EMPHASER seine Monolith-Serie.

Bereits das Design der Bassreflex-Gehäuse setzt optische Akzente – fast schon erhaben bildet der Monolith den neuen Mittelpunkt im Fahrzeug. Die massiven Bassboxen aus MDF mit verstrebten Seitenwänden und einer 25 mm starken MDF Bodenplatte sorgen für den stabilen Halt des Chassis. Der strapazierfähige Bezug unterstreicht die Unverwüstlichkeit der Konstruktion.

Im Innern jedes Monolithen sitzt ein kraftvoller Woofer – 20 cm / 8″ bei EBR-M8DX und 25 cm / 10″ bei EBR-M10DX -, der den Fahrzeuginnenraum aufgrund seiner tiefen Bassreflexabstimmung zum Beben bringt. Für eine bestmögliche Bassausbeute sind die Woofer nach dem Downfire Prinzip montiert, also mit der Membranfläche nach unten zeigend.

Die Chassis sind ausgerüstet mit allem, das eine druckvolle Performance und 1000 Watt Maximalbelastbarkeit garantiert: ultrastabile 3-Lagen Glasfaser-Sandwichmembran mit einem Kern aus Nomex, High-Roll-Gummisicke für extreme lineare Auslenkungen, hochtemperaturfeste 2 x 2 Ohm TSV-Doppelschwingspulen, NOMEX-Doppelzentrierspinnen, zwei mächtige Magnetscheiben und ventilierte Polplatten.

Der Sound der Monolithen zielt auf satten, pegelfesten Bass, der sich harmonisch in das Klanggeschehen einfügt. Die Gehäuseabstimmung des EBR-M8DX ist darauf ausgelegt, auch in Kleinwagen oder Cabrios extrem tiefen Bass zu erzeugen. Der EBR-M10DX ist abgestimmt für den Einsatz in Mittelklassefahrzeugen oder größeren Fahrzeugen.

Ausgestattet mit platzsparender Rückwandschräge und praktischen Schraubterminals lassen sich die Gehäusesubwoofer einfach ein- und ausbauen.

EMPHASER ist seit 25 Jahren im Car-Audio Bereich tätig. Bekannt geworden ist die Marke seit Mitte der 1990er Jahre mit ihren enorm leistungsfähigen Subwoofern aus den Serien XTREME, später folgten die Serien SPL, Linear-X, Neo-SPL und der State-of-the-Art Woofer E15NEO-COMP. Das aktuelle Sortiment umfasst Verstärker, Subwoofer sowie fahrzeugspezifische und traditionelle Lautsprecher.

EMPHASER-Produkte werden exklusiv über Europas größten Car-Media Spezialisten, die ACR AG, vertrieben. Das Netzwerk aus 150 ACR-Fachhändlern garantiert deutschlandweit eine kompetente Beratung und einen fachgerechten Einbau aller Geräte.

