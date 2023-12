Druckluft ohne Risiko mit ölfreien Technologien von CompAir

Nachhaltige ölfreie Druckluft

Hygienische Anwendungen wie die pharmazeutische Produktion, die Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie empfindliche Elektronik- und Automobilbereiche stellen immer höhere Anforderungen an die Reinheit der Druckluft in ihren Systemen.

In vielen dieser Prozesse kommt die Druckluft in direkten Kontakt mit den Produkten, und es kann schwerwiegende Folgen haben, wenn die Luft mit Öl oder anderen Partikeln verunreinigt ist. Laut Dr. David Bruchof, Produktmanager für ölfreie Kompressoren bei CompAir, einem Unternehmen von Ingersoll Rand, kann sich die Investition in ölfreie Kompressortechnologien wie die Ultima-, D- oder DX-Serie des Unternehmens, insbesondere in Verbindung mit einer intelligenten Wärmerückgewinnung, jedoch schnell bezahlt machen.

Ölfreie Technologien bieten viele Vorteile, die Energiemanagern helfen, wertvolle Kosteneinsparungen zu erzielen und gleichzeitig die Betriebseffizienz und Sicherheit zu verbessern. Die Lebenszykluskosten werden gesenkt, da Unternehmen z.B. Kosten für Ölwechsel reduzieren können. Im Gegensatz zu ölgeschmierten Systemen, entfällt auch die Anschaffung von Geräten zur Reinigung und Abscheidung von Öl aus der Luft, wie z. B. Ölabscheider, Filter und Kondensataufbereitung.

Die ölfreien Kompressoren von CompAir sind 100% ölfrei, mit fester oder geregelter Drehzahl sowie in luft- und wassergekühlter Ausführung erhältlich:

– D15H (RS) bis D37H(RS), einstufige Modelle mit Wassereinspritzung, von 15 bis 37 kW

– Zweistufige Modelle D37 (RS) bis D160 (RS), von 37 bis 160 kW

– Ultima U75 bis U160 zweistufige wasser- und luftgekühlte Premium Efficiency Modelle von 75 bis 160 kW- DX200 (RS) bis DX255 (RS) zweistufige Modelle von 200 bis 355 kW

Baureihe DH von 15 bis 37 kW

Die Baureihe umfasst luft- und wassergekühlte Modelle von 15 bis 37 kW und ist sowohl mit fester als auch mit geregelter Drehzahl (RS) erhältlich. Sie bietet hervorragende Zuverlässigkeit für anspruchsvolle Anwendungen, dynamischen Wirkungsgrad, niedrige Betriebskosten und hochwertige ölfreie Druckluft der Klasse 0.

Im gesamten Kompressor wird kein Öl verwendet, weder zur Abdichtung oder Schmierung der Rotoren noch zur direkten Kühlung des Verdichtungsprozesses, wodurch das Risiko kostspieliger Ausfallzeiten und kontaminierter Produkte verringert wird.

Ultima-Baureihe

Der Ultima-Kompressor von CompAir ist mit zwei hocheffizienten Permanentmagnetmotoren ausgestattet, die das herkömmliche Getriebe ersetzen. Diese erreichen Drehzahlen von bis zu 22.000 U/min und einen Wirkungsgrad besser als IE5 und treiben die Verdichterstufe direkt an, ohne dass ein Getriebe erforderlich ist.

Das Ultima Design basiert auf der Kühlung aller Hauptkomponenten mit Wasser in einem geschlossenen Kreislauf. Dies ermöglicht eine bessere Wärmeübertragung und Kühleffizienz und stellt sicher, dass so wenig Öl wie möglich im System verwendet wird, um die Luftreinheit zu gewährleisten.

Ultima ist auch als luftgekühlte Version erhältlich, der erste luftgekühlte ölfreie Kompressor mit optionaler Wärmerückgewinnung zur Erzeugung von Heißwasser mit nutzbaren Temperaturen bis 85°C. Bis zu 98 Prozent der bei der Verdichtung entstehenden Wärme können zurückgewonnen werden, was zu einer Kostenersparnis von rund 80.000 Euro im Vergleich zu den nächstbesten Wettbewerbsmodellen führt.

D37 (RS) bis D160 (RS)

Die Modelle der Baureihe D37 (RS) bis D160 (RS) bieten 100% ölfreie Verdichtung und robuste Leistung dank einer dauerhaften Hartbeschichtung der Rotoren und Gehäuseteile.

DX200 (RS) bis DX255 (RS)

Die Modelle der Baureihen DX200 (RS) bis DX255 (RS) verfügen über eine hochmoderne Kompressorstufe, die eine deutlich verbesserte Effizienz und die höchste Liefermenge ihrer Klasse bietet. Die Premium-e-Versionen mit wassergekühlten Verdichtermänteln ermöglichen noch höhere Energieeinsparungen.

Im Vergleich zum Industriestandard liefert die Baureihe einen bis zu acht Prozent höheren Volumenstrom bei einer Energieeinsparung von bis zu sieben Prozent bei Modellen mit fester Drehzahl und bis zu acht Prozent bei drehzahlgeregelten Modellen. Die Xe Controller Serie bietet eine verbesserte Steuerung und Funktionalität über eine intuitive Benutzeroberfläche und ermöglicht den Fernzugriff über jeden gängigen Webbrowser.

Auf der Grundlage seiner über 200-jährigen Konstruktionserfahrung bietet CompAir ein umfassendes Portfolio an zuverlässigen, energieeffizienten Kompressoren, Trocknern und Zubehörteilen, die sich für sämtliche Anwendungen eignen. CompAir verfügt über ein ausgedehntes und engagiertes Netzwerk an Vertriebsunternehmen und Händlern weltweit, die ihr globales Know-how mit lokaler Verfügbarkeit kombinieren und dafür sorgen, dass die moderne Kompressortechnologie von CompAir den Support erhält, den sie verdient. CompAir ist längst ein führender Anbieter von Druckluftlösungen und hat einige der energieeffizientesten und nachhaltigsten Kompressoren von heute entwickelt, mit denen Kunden ihre Umweltziele erreichen und übertreffen.

CompAir ist Teil von Ingersoll Rand Inc.

Firmenkontakt

CompAir Drucklufttechnik Denver Gardner Deutschland GmbH

Kirsten Waldmann

Argenthaler Straße 11

55469 Simmern

+ 49 (0)6761 832 308



http://www.compair.de

