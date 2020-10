Urlaub in Deutschland ist dieses Jahr ein großes Thema. Individuell gestaltete Mund- und Nasenmasken ebenso. Was auf den ersten Blick zwei eigenständige Trends des Jahres 2020 sind, bringt das Online-Druckportal drucken.de mit seinem Masken-Design-Award und dem Hashtag #maskentourismus zusammen. Auf drucken.de ermuntert die renommierte Online-Druckerei WIRmachenDRUCK.de insbesondere Privatkunden, sich mit den Erinnerungen und Bildern des diesjährigen Inlandsurlaub eine individuelle Maske zu gestalten und dabei auch noch wertvolle Geld- und Sachpreise zu gewinnen.

Mund- und Nasenschutz als neues Designelement im Alltag

Die Wichtigkeit eines Mund- und Nasenschutzes im täglichen Leben und auf Reisen sollte nicht mehr extra betont werden müssen. Doch anstatt langweilige Einheitsmasken vom Discounter zu verwenden, wird der Wunsch nach einem Stück Individualität bei vielen immer lauter. “Wenn schon Maske, dann soll sie wenigstens schön und individuell gestaltet sein” – ist der Anspruch vieler Kunden. So macht es drucken.de mit seinem Online-Designer ganz einfach, sich individuelle Alltagsmasken selbst zu designen und sein eigenes modisches Accessoire zu entwerfen.

500 individuell designte Masken kostenlos

Der Online-Designer ist auch das zentrale Element des noch bis Mitte November 2020 laufenden drucken.de-Masken-Design-Award. Die Teilnehmenden gestalten darin ihre Maske mit einem Motiv ihrer Inlandsreise und posten ein Foto davon auf Instagram. Mit der Verlinkung über @drucken.de und Setzen des Aktions-Hashtags #maskentourismus nimmt ihr Bild am Masken-Design-Award teil. Wird statt eines Fotos der realen Maske die 3D-Vorschau verwendet, ist eine Teilnahme auch ohne Maskenbestellung möglich. Die zehn Bilder mit den meisten Likes gewinnen wertvolle Geld- und Sachpreise. Neben dem Hauptpreis in Höhe von EUR 1.500,- in bar erstattet drucken.de zudem den ersten 500 Bestellenden den vollen Kaufpreis einer Maske.

Urlaub in Deutschland – jetzt erst recht

Mit dem drucken.de-Masken-Design-Award soll in diesen bewegenden Zeiten ein Signal gesendet werden, den inländischen Tourismus und damit die Hotellerie und Gastronomie zu stärken. Jeder Instagram-Post wird mit der gezeigten Stadt oder Region verlinkt. Das steigert deren Bekanntheit und inspiriert vielleicht auch weitere Reisende zu einem Aufenthalt vor Ort.

Neben Mund- und Nasenmasken bietet drucken.de noch viele weitere individuelle Fotogeschenke, Textilien, Schreibwaren und Ähnliches an. Speziell für Privatkunden wurde dabei der intuitiv bedienbare Online-Designer entwickelt, in dem das eigene Motiv einfach gestaltet und das entsprechende Produkt direkt bestellt werden kann.

