Drone Soccer im ZAL, Hamburg

Ende Februar war der „Fliegende Zirkus“ von dronevent zu Gast beim ZAL, dem Zentrum für angewandte Luftfahrtforschung.

Das ZAL Zentrum für Angewandte Luftfahrtforschung ist eines der weltweit führenden Innovationszentren in der Luftfahrt. Als öffentlich-private Partnerschaft beherbergt das ZAL mehr als 30 Unternehmen und Institutionen, von Global Playern wie Airbus und Lufthansa Technik über das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt bis hin zu jungen Unternehmen, die bahnbrechende Lösungen entwickeln. Gleichzeitig sind das Ethos und die Organisationsstruktur des ZAL ideal geeignet, um Innovationen zu beschleunigen.

Mit Themen wie „Nachhaltige Luftfahrt“, „Urban Air Mobility“ und der Förderung von Fachkräften bildet das ZAL einen norddeutschen Knotenpunkt für zukunftsorientierte Forschung und Entwicklung in der Luftfahrt.Auf zahlreichen Veranstaltungen präsentiert die ZAL ihre Fachkompetenz und sorgt somit für weitreichende Vernetzungen und Förderung des Austauschs zu wichtigen Themen der Luftfahrtbranche.

dronevent war mit mehreren Teambuilding Attraktionen vor Ort, um die Mitarbeitenden bei einem Afterwork Event zu unterhalten. Neben den bekannten Drohnenparcours mit verschieden Indoor-Drohnen war der dronevent Drone Soccer mit von der Partie. Hierbei galt es, die sog. „Drone Balls“ mit vereinten Kräften in das gegnerische Tor zu fliegen und in den 2 Halbzeiten möglichst viele Tore zu erzielen.

In mehreren Drone Soccer Matches traten Teams in einem 4vs4 Setup an, es waren also immer 8 Drone Balls gleichzeitig tn der Luft. Dabei entwickelten die Teams unterschiedliche Strategien, um als Sieger vom Platz zu gehen. Schnell machte sich aber die Erkenntnis breit, das eigene Tor möglichst nicht unbewacht zu lassen. Manche Matches waren von der Punktzahl sehr knapp, andere waren eindeutig zu gunsten eines Team ausgefallen.

Wie immer stand auch bei dieser Neuentwicklung von dronevent mit seinen innovativen „Games Of Drones“ neben einem gewissen Lerneffekt der Spaß am gemeinsamen Spiel im Vordergrund.

Mehr Info zu Drone Soccer:

https://dronevent.de/leistungen/dronesoccer/

Weitere Informationen zum ZAL:

https://zal.aero/

dronevent ist ein innovatives Event-Unternehmen, das sich auf Veranstaltungen mit Drohnen und UAVs spezialisiert hat. Wir führen spannende Wettbewerbe, Team-Events und Challenges mit Drohnen für jedermann durch. Teambuilding für Firmenveranstaltungen gehört zu unserem Markenzeichen.

Dabei benötigen die Teilnehmer keinerlei Vorkenntnisse. Ob Fliegen im Geschicklichkeits-Parcours, Teamflug mit dem Steuerkreuz, FPV-Race mit Videobrille, Drohnenbau-Workshop oder ein hybrides Online-Race aus dem Homeoffice – bei dronevent ist der Flugspaß garantiert!

Kontakt

dronevent

Norbert Machinek

Kiefernstr. 1

40233 Düsseldorf

0211 7336989

0211 7300353



https://dronevent.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.