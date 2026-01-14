Droht 2026 die E-Mail-Krise? Cyberkriminelle Angriffswelle ungeahnten Ausmaßes erwartet

Kommentar von Günter Esch, Geschäftsführer SEPPmail – Deutschland GmbH

In den nächsten 12 Monaten rollt eine Welle von KI-getriebenen Angriffsformen auf uns zu, die subtiler, schneller und glaubwürdiger sind als alles, was wir bisher kannten. Wer E-Mail-Sicherheit bislang nur als Rand-Thema auf der Agenda hatte, merkt spätestens jetzt: 2026 schreibt die Regeln neu. Die Grenzen zwischen gut und schlecht erkennbaren Angriffen verschwimmen zunehmend. Fehlerfreie Grammatik, authentische Tonalität, personalisierte Inhalte und täuschend echte Signaturen lassen selbst erfahrene Mitarbeiter ins Zweifeln geraten. Gleichzeitig reagieren generative Modelle in Echtzeit: Scheitert ein Versuch, wird die Nachricht automatisch angepasst – und das oft schneller, als Security-Teams intervenieren können.

Neueste Phishing-Generation setzt auf KI als Brandbeschleuniger

Während früher schlecht formulierte Spam-Mails leicht zu erkennen waren, sind heutige Angriffe kaum noch von legitimer Kommunikation zu unterscheiden. Generative KI ermöglicht realistische Nachrichten – in jeder Sprache, auf Basis öffentlich verfügbarer Daten oder kompromittierter Postfächer. 2026 erleben wir eine neue Stufe von Phishing, bei der die E-Mail nicht nur Transportmittel ist, sondern zur KI-gestützten Manipulationsumgebung wird.

Deepfake von der Stimme bis zur Signatur

Ein Trend, der 2026 massiv an Bedeutung gewinnt, ist die Verschmelzung von visuellen und textbasierten Fälschungen. Angreifer nutzen Deepfake-Stimmen in kurzen Audio-Anhängen oder fügen täuschend echte Signaturen und Logos ein. Reale Nachrichten sind dadurch kaum noch von manipulierten zu unterscheiden.

Digitale Souveränität als Treiber für Cyber-Resilienz

Mit der zunehmenden EU-Regulatorik – von NIS-2 über DORA bis hin zu europäischen Cloud-Strategien – gewinnt digitale Souveränität immer mehr an Bedeutung. Unternehmen müssen nicht nur E-Mails schützen, sondern auch:

-nachvollziehen können, wo und wie sicherheitsrelevante Prozesse stattfinden.

-sicherstellen, dass Daten nicht für fremde KI-Modelle genutzt werden.

-transparente, auditierbare Sicherheitsmechanismen etablieren, die den rechtlichen Anforderungen entsprechen.

IT-Entscheider müssen in den nächsten Monaten dafür sorgen, dass vertrauliche Kommunikation souverän verarbeitet wird und KI-basierte Bedrohungen in Echtzeit eingeordnet werden können.

E-Mail-Schutz muss intelligenter werden

Klassische Signatur- oder regelbasierte Technologien geraten mit der wachsenden Professionalität der Angriffe an ihre Grenzen. Moderne E-Mail-Sicherheitslösungen setzen daher zunehmend auf:

-Verhaltensbasierte Analyse: Abweichungen im Kommunikationsmuster werden erkannt.

-Kontextuelle KI: Versteht den „normalen“ Kommunikationsstil im Unternehmen und erkennt, wenn etwas nicht dazu passt.

-Zero-Trust-Kommunikation: Jede Nachricht – intern wie extern – wird geprüft, bevor sie Vertrauen erhält.

Zukunftsfähige Lösungen filtern nicht nur, sondern verstehen auch, wie legitime Kommunikation aussieht, und identifizieren jede Manipulation zuverlässig.

2026 belohnt diejenigen, die früh handeln

Die kommenden Monate werden geprägt sein von einer Ki-gestützten Professionalisierung der Angriffsseite. Dadurch wächst der Druck auf Unternehmen, ihre Kommunikationswege souverän, regelkonform und belastbar zu gestalten und in KI-resiliente E-Mail-Sicherheit zu investieren.

Das in der Schweiz und Deutschland ansässige und international tätige Unternehmen SEPPmail ist Hersteller im Bereich „Secure Messaging“. Seine prämierte Technologie für den spontanen sicheren E-Mail-Verkehr verschlüsselt elektronische Nachrichten und versieht diese auf Wunsch mit einer digitalen Signatur. Die Secure E-Mail-Lösungen sind weltweit erhältlich und leisten einen nachhaltigen Beitrag zur sicheren Kommunikation mittels elektronischer Post. Dadurch maximiert SEPPmail die Kommunikationssicherheit von hunderttausenden von Benutzern. Das Unternehmen verfügt über eine mehr als zehnjährige Erfahrung im sicheren Austausch digitaler Nachrichten. Bei der Entwicklung seiner E-Mail-Security-Technologie achtet SEPPmail besonders auf die Benutzerfreundlichkeit und reduziert Komplexität auf ein absolutes Minimum. Kleine, mittlere und große Firmen können die Lösungen schnell, unkompliziert und ohne zusätzliche Schulungen anwenden. Weitere Informationen unter www.seppmail.de

