Dringende digitale Herausforderungen im Mittelstand lösen

DIGITAL FUTUREcongress am 08.11.2023 in Bochum

Als kompakte Präsenzveranstaltung rund um die vielfältigen Potenziale der Business-Digitalisierung, fokussiert der DIGITAL FUTUREcongress (DFC) aktuelle Lösungen insbesondere für wichtige gegenwärtige Herausforderungen wie moderner Vertrieb über LinkedIn, Homeoffice-Organisation, wirkungsvolle Mitarbeiter-Führung und Fachkräftegewinnung. Der DFC adressiert am 8. November – erstmals im RuhrCongress Bochum – Unternehmensverantwortliche aus dem Ruhrgebiet bzw. NRW.

Im Detail bietet das Format Trends und Impulse zu den Themen digitale Transformation, betriebliches Management, Personal-Konzepte und Prozessoptimierung mit Hilfe von KI, IoT, Low Code-Plattformen, Robotik, Datensicherheit und -analytics, New Work, Cloud Computing, Sales Tools, smartem Recruiting, innovativem Online-Marketing, flexiblen Payment-Verfahren, System-Nachhaltigkeit, Förderungsmöglichkeiten, DMS, ERP u.v.m.

Zu erleben sind in einem abwechslungsreichen Konferenzprogramm Keynotes (bspw. von Andreas Lüning, CFO bei G DATA oder dem Automatisierungsexperten Santino Giese), praxisrelevante, teils branchenbezogene Best Practice-Vorträge, userorientierte Masterclasses und die Verleihung des IT-Business Awards der Bundesvereinigung Mittelstand in Deutschland (BVMID).

Daneben bestehen für Geschäftsführende und Entscheider aus KMU, aber auch größeren Firmen Gelegenheiten zum Networking, Austausch mit anderen BesucherInnen sowie mehr als 60 IT-Anbietern oder Experten.

Eintrittskarten gibt es hier.

AMC MEDIA NETWORK GmbH & Co. KG bietet als Veranstalter regional und bundesweit mehr als 1.000 KundInnen mediale Plattformen, Großveranstaltungen und Unternehmernetzwerke. Dazu gehört neben der dikomm – Zukunft Digitale Kommune u.a. die größte Anwender-Kongressmesse zum Thema Digitalisierung für den Mittelstand in Hessen, NRW und Bayern, der DIGITAL FUTUREcongress. Daneben wird seit Februar 2021 das DIGITAL FUTUREmag – das erste interaktive Online-Magazin für die Digitale Transformation im Mittelstand – herausgegeben. Die Enterprise Community Plattform DICOO ist neu im Portfolio und bietet als virtuelle Messeplattform effektives Netzwerken für Unternehmen.

