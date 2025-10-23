Drei weitere Burkhardt Holzvergaser für Österreich

Kilb, Niederösterreich – Die Hörhan Nahwärme GmbH setzt ein starkes Zeichen für nachhaltige Energieversorgung: In der neu errichteten Heizzentrale in Kilb wurden drei moderne BURKHARDT Hackschnitzelvergaser des Typs V5.90S sowie zwei Blockheizkraftwerke (BHKW) installiert. Die Anlagen stammen vom bayerischen Hersteller Burkhardt GmbH, der auf innovative Lösungen im Bereich Holzvergasung und Kraft-Wärme-Kopplung spezialisiert ist. Sie dienen der Nahwärmeversorgung der Ortschaft Kilb und speisen den erzeugten Strom ins öffentliche Netz ein. Ein zusätzlicher Hackgutkessel sorgt für Ausfallsicherheit und gewährleistet eine stabile Wärmeversorgung.

Nach der geplanten Inbetriebnahme Anfang November werden die Holzgasanlagen eine Leistung von 730 kW Wärme und 496 kW Strom bereitstellen – ein bedeutender Schritt in Richtung regionaler, klimafreundlicher Energieerzeugung.

Der Projektverlauf zeigt die effiziente Umsetzung: Von April bis August wurde der Rohbau inklusive Dach, Fenster und Türen fertiggestellt. Im September folgten die Lieferung und Montage der Holzvergaser, BHKWs sowie der Fördertechnik, Lüftung und Elektroinstallation. Anfang Oktober wurden Kabelwege verlegt, Wartungspodeste montiert und die Beleuchtung installiert. Mitte Oktober erfolgte die Isolierung der Anlage und die Vorbereitung zur Inbetriebnahme. Ende Oktober wurde das Betriebspersonal in Mühlhausen geschult, bevor Anfang November die Anlagen offiziell in Betrieb genommen werden.

Mit diesem Projekt unterstreicht die Hörhan Nahwärme GmbH ihre Rolle als Vorreiter in der dezentralen Energieversorgung und zeigt gemeinsam mit der BURKHARDT GmbH, wie moderne Holzvergasungstechnologie zur nachhaltigen Strom- und Wärmeerzeugung beitragen kann.

Burkhardt ist ein führender Anbieter aus dem Bereich Kraft-Wärme-Kopplung inklusive eigener Entwicklung und Fertigung von Blockheizkraftwerken und Holzvergasern. Weiterhin liefert Burkhardt Systeme für die mechanische und thermische Klärschlammbehandlung mittels Bandtrockner.

