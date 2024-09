Drei verbesserte Draka UC500 Cat.6A U/UTP-Kabel

Prysmian: BU Multimedia Solutions ergänzt Cat.6A U/UTP-Produktfamilie

Köln,10. September 2024 – Die BU Multimedia Solutions (MMS) von Prysmian erweitert ihre Produktpalette durch die Einführung von drei neuen, hochmodernen U/UTP-Installationskabeln: Draka UC500 23 Cat.6A E2 LSHF Dca, UC500 S23 Cat.6A E2 LSHF B2ca und UC500 23 Cat.6A E2 LSHF Cca. Die neuen U/UTP-Kabel wurden entwickelt, um die wachsende Nachfrage nach zuverlässiger Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung und hoher Brandsicherheit in verschiedenen Anwendungsbereichen zu erfüllen, von Primär- und Sekundärnetzen bis hin zu Tertiärinstallationen.

Alle drei Kabel verfügen über E2 (Encapsulated Barrier Technology) mit geometrischer Bandumwicklung von jeweils zwei Paaren, die eine vollständig geschlossene Alien Cross-Talk-Barriere aufweisen. MMS hat die Produktfamilie Cat.6A U/UTP E2 damit vervollständigt und deckt nun alle CPR-Klassen (Construction Product Regulation) ab. Mithilfe der Klassifizierungen B2ca, Cca und Dca lässt sich bestimmen, wie gut sich ein Kabel für den Einsatz in verschiedenen Gebäudetypen und Anwendungen auf der Grundlage der jeweiligen Brandschutzanforderungen eignet. Hervorragende Feuerbeständigkeit, geringe Rauchentwicklung und minimale Entstehung säurehaltiger Gase machen Kabel zu einer sichereren Option für den Einsatz in öffentlichen und gewerblichen Gebäuden.

„Mit der Einführung dieser neuen Installationskabel ist MMS weiterhin führend in der Bereitstellung hochwertiger, brandsicherer Verkabelungslösungen“, sagt Zoran Borcic, Product Manager Copper Data Cables, BU Multimedia Solutions. „Unsere neuen Cat.6A-Kabel erfüllen die strengen Anforderungen der EU-CPR und bieten eine hervorragende Leistung für die Datenübertragung in verschiedenen Netzwerkumgebungen. Diese Produkte unterstreichen unser Engagement für Innovation, Sicherheit und Zuverlässigkeit in der sich ständig weiterentwickelnden Telekommunikationslandschaft.“

Überlegene Leistung

Das Draka UC500 23 U/UTP Cat.6A E2 LSHF B2ca-Kabel bietet robuste und zuverlässige Leistung in verschiedenen Netzwerkumgebungen. Das hochwertige Kabel unterstützt mehrere Ethernet-Standards, von 10Base-T bis 10GBase-T, und gewährleistet eine nahtlose Datenübertragung mit Geschwindigkeiten von bis zu 10 Gbit/s. Darüber hinaus ist das Kabel vollständig konform mit den Power-over-Ethernet-Standards (PoE) der Typen 1 bis 4 und bietet eine zuverlässige Strom- und Datenübertragung über ein einziges Kabel, was für moderne Netzwerkgeräte wie IP-Kameras und WLANs entscheidend ist. Damit ist es eine kosteneffiziente und praktische Wahl für Projekte, bei denen regulatorische Anforderungen und Budgeterwägungen zusammentreffen, und gewährleistet gleichzeitig die Qualität und Zuverlässigkeit der UC500-Produktlinie.

„Die Encapsulated-Barrier-Technologie ermöglicht dünnere Kabel und trägt damit entscheidend zu einem optimierten Transport, geringerem Gewicht, geringerer Brandlast, besserer Packungsdichte und einfacherem Handling bei der Installation bei. Bei der Entwicklung dieser drei neuen Kabel haben wir Lösungen entwickelt, die ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Leistung, Sicherheit und Kosteneffizienz bieten, um die vielfältigen Anforderungen unserer Kunden zu erfüllen“, fasst Zoran Borcic zusammen.

Als globaler Anbieter von Verkabelungslösungen ist Prysmian führend im Bereich der Energiewende und der digitalen Transformation. Durch die Nutzung seiner breiten geografischen Präsenz und der umfangreichen Produktpalette, seiner nachweislichen Technologieführerschaft und Innovation sowie seines starken Kundenstamms ist das Unternehmen gut aufgestellt, um seine führenden Positionen zu nutzen und Marktanteile in neuen, wachstumsstarken Märkten zu gewinnen. Die Geschäftsstrategie von Prysmian ist perfekt auf die wichtigsten Markttreiber abgestimmt und umfasst die Entwicklung von belastbaren, leistungsstarken, nachhaltigen und innovativen Kabellösungen in den Segmenten Übertragung, Energieversorger und Stromnetze, Elektrifizierung und Digitale Lösungen. Prysmian ist eine an der italienischen Börse notierte Aktiengesellschaft mit fast 150 Jahren Erfahrung, rund 30.000 Mitarbeitern, 108 Werken und 26 F&E-Zentren in über 50 Ländern und einem Umsatz von über 15 Milliarden Euro im Jahr 2023.

