Drei neue Boutiquehotels bereichern Virginias Hotellandschaft

Außergewöhnliche Unterkünfte für stilvolle Aufenthalte in der historischen Altstadt von Leesburg, in Roanoke in den Blue Ridge Mountains und in Virginia Beach am Atlantik

Der US-Bundesstaat Virginia baut sein Angebot an charaktervollen Boutiquehotels weiter aus. Mit dem Hotel Burg in Leesburg, dem The Promissory in Roanoke und The Sitio in Virginia Beach bereichern ab sofort beziehungsweise in Kürze drei besondere Häuser das Übernachtungsangebot. Sie stehen exemplarisch für eine Entwicklung, die Virginias Hotellandschaft zunehmend prägt: kleinere, persönlich geführte Häuser, die auf Qualität, individuelles Ambiente und Authentizität setzen; Architektur und Geschichte werden dabei in einen klaren regionalen Kontext eingebunden.

Erste Hoteleröffnung in Leesburgs historischer Altstadt seit 60 Jahren

Zentrale Lage, innovatives Design und persönlicher Service bestimmen das Konzept im exquisiten Hotel Burg in Leesburg in Loudoun County, einem der wichtigsten Weinbaugebiete Nord-Virginias. Es dient als Ausgangspunkt für ausgedehnte Touren zu zahlreichen Winzern. Mit seinen 39 Zimmern und Suiten, einer Rooftop Lounge, Coworking-Spaces, einer Bibliothek und dem Fine-Dining-Restaurant The Hunton bietet das Hotel Burg eine große Bandbreite für Gäste, ganz gleich, was der Anlass für den Besuch ist: Business, Leisure oder eine Mischung aus beidem.

Von der Bank zum Place-to-be

In Roanoke, dem Gateway zu den Blue Ridge Mountains im Südwesten des Bundesstaats, öffnete jetzt das The Promissory seine Türen. Wo heute in 27 Zimmern die Gäste übernachten, befand sich früher ein Finanzinstitut, die 1912 eröffnete Roanoke“s First National Exchange Bank. Die imposante historische Architektur wurde bewusst erhalten, und einige Details erinnern an die ehemalige Nutzung des Gebäudes; beispielsweise der frühere Tresorraum samt originaler Sicherheitstür, der heute in die Konzertlocation The Exchange integriert ist. Das von der spanischen Küche inspirierte Restaurant Suerte rundet das Angebot im The Promissory ab. In Verbindung mit exzellenten Weinen hat es sich auf madrilenische Köstlichkeiten und frisch gebackenes Brot spezialisiert.

Neue Top-Adresse am Atlantik

Mit The Sitio kündigt sich für März 2026 ein neues exklusives Boutiquehotel im Badeort Virginia Beach an. Das Haus entsteht im neuentwickelten Atlantic Park, einem Komplex, der Hotellerie, Gastronomie, Events, einen großen Surfpark sowie weitere Freizeitangebote miteinander verbindet und somit den Hausgästen direkt vor der Tür zur Verfügung steht. The Sitio selbst ist konsequent auf Individualität ausgelegt, und mit insgesamt 20 modern-gemütlichen Zimmern zählt hier nicht Quantität, sondern Qualität. Im Vordergrund stehen Komfort und das persönliche Erlebnis. Hinzu kommt ein Terrassenbereich, der mehr an einen Garten bei Freunden erinnert als einen klassischen Poolbereich. Hier lässt es sich zwanglos mit anderen Gästen plaudern und nach einem Stadtbummel oder einem aufregenden Strandtag am Atlantik entspannen.

Der Bundesstaat Virginia im Osten der USA beeindruckt mit historischen Stätten, vielfältigen Landschaften von Bergmassiven bis Küstenabschnitten sowie einer kreativen kulinarischen Szene einschließlich zahlreichen Weingütern und Craft-Beer-Brauereien.

