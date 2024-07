Drei neue Airbus A320: Air Astana Group vergrößert die Flotte

Weniger Treibstoffverbrauch, mehr Reichweite, geringere Lärmbelastung: Diese Ziele hinsichtlich Umweltschutz und Effizienz verfolgt konsequent die kasachische Air Astana Group – bestehend aus Air Astana und dem Low-Cost-Carrier FlyArystan. Dafür haben die beiden Fluggesellschaften jetzt drei neue Maschinen des Typs Airbus A320 in ihre Flotten aufgenommen. Mit diesen Neuzugängen umfasst die Gesamtflotte der Air Astana Group nunmehr 54 Flugzeuge, davon 47 Airbus-Modelle. Das kontinuierliche Wachstum ermöglicht es der Gruppe, die Anzahl der Flüge im nationalen und internationalen Streckennetz weiter zu erhöhen.

A320neo für Air Astana

Vor Kurzem nahm Air Astana eine weitere Maschine des modernen Kurz- und Mittelstreckenjets Airbus A320neo in Empfang. Der Airbus A320neo verfügt über hochmoderne Technologie, die sich unter anderem durch eine hohe Reichweite bei gleichzeitig niedrigerem Verbrauch auszeichnet. Air Astana erhielt gerade bei den 2024 World Airline Awards zum zwölften Mal in Folge die Auszeichnung als „Best Airline in Central Asia & CIS.

Starkes Wachstum bei FlyArystan

Auch die Flotte von FlyArystan kann sich über zwei neue Flugzeuge freuen: einen Airbus A320neo mit 188 Sitzen und einen Airbus A320ceo mit 180 Plätzen. Damit besteht die Flotte des Low-Cost-Carriers nun aus 22 Airbus A320-Maschinen. Die Airline konnte ihre Passagierzahlen seit dem ersten Betriebsjahr 2019 mehr als verfünffachen. Sie beförderte allein im Jahr 2023 rund 3,6 Millionen Menschen, wobei jeder zehnte Passagier zum ersten Mal mit FlyArystan unterwegs war. Bei den 2024 World Airline Awards wurde FlyArystan bereits zum zweiten Mal als „Best Low-Cost Carrier in Central Asia & CIS“ gekürt.

Richard Ledger, Acting President von FlyArystan, erklärt: „Die Auslieferung der neuen Maschinen unterstreicht das Engagement von FlyArystan für das Wachstum des Flugverkehrs von und nach Kasachstan sowie innerhalb des Landes. Dies ermöglicht es uns nicht nur, ein noch umfangreicheres und dichteres Streckennetz sowohl national als auch international zu bedienen. Wir tragen damit auch zu einem nachhaltigen Wachstum hinsichtlich Tourismus, Wirtschaft und sozialer Entwicklung bei.“

Weitere Informationen zu den Flügen von Air Astana gibt es unter www.airastana.com sowie zu FlyArystan unter flyarystan.com/en.

Die Air Astana Group ist, gemessen an Umsatz und Flottengröße, die größte Airline-Gruppe in Zentralasien und dem Kaukasus. Die Gruppe unterhält eine Flotte von 54 Flugzeugen, die von der Full-Service-Airline Air Astana (Erstflug im Jahr 2002) sowie von FlyArystan genutzt werden, dem 2019 gegründeten Low-Cost-Carrier. Damit betreibt die Gruppe Linienflüge, Punkt-zu-Punkt-Verbindungen, Transitflüge auf Kurz- sowie Langstrecken und befördert außerdem Luftfracht. Dabei bedient sie innerkasachische, regionale und internationale Strecken in Zentralasien, dem Kaukasus, Fern- und Nahost, Indien sowie Europa. Bei den Skytrax World Airlines Awards wurde Air Astana zwölfmal in Folge zur „Best Airline in Central Asia and CIS“ gekürt. Außerdem wurde Air Astana von der Airline Passenger Experience Association (APEX) in der Kategorie großer Fluggesellschaften mit fünf Sternen ausgezeichnet. Die Gruppe ist an der Kasachischen Börse, an der internationalen Börse von Astana sowie an der Londoner Börse gelistet (AIRA).

