Drei Kryptowährungen für passives Einkommen: Gorilix (SILVA), Algorand (ALGO) & Polkadot (DOT)

Wenn es um passives Einkommen geht, ziehen die meisten Menschen das Staking von Kryptowährung nicht in Betracht, aber hier ist der Grund, warum Sie es tun sollten. Staking ist eine einfache Möglichkeit, Zinsen für Ihre Kryptowährung zu verdienen, ohne in Ausrüstung zu investieren oder Stunden Ihrer Zeit zu opfern. Sie besuchen Plattformen wie Gorilix, Algorand oder Polkadot und staken Ihre Token und kassieren dann Ihre Belohnungen.

Gorilix (SILVA)

Gorilix (SILVA) ist der native Token des Gorilix DEFI-Protokolls. Der Token wurde kürzlich im Vorverkauf freigegeben und hat seinen Preis bereits verdoppelt. Die Inhaber des SILVA-Tokens und ihre Delegierten können auch über Änderungen des Protokolls debattieren, diese vorschlagen und darüber abstimmen. Gorilix ermöglicht es Ihnen, Ihre Token in das Ökosystem zu staken und höhere Renditen für Ihre Investition zu erzielen. Als Plattform, die den Nutzern verschiedene Dienstleistungen anbietet, werden Sie ermutigt, Ihre SILVA zu staken, um mehr Belohnungen und exklusiven Zugang zu verschiedenen Programmen zu erhalten.

Zusätzlich zu den Einnahmen aus dem Staking bietet Gorilix Ihnen die Möglichkeit, Zinsen zu verdienen, indem Sie Ihre ERC20-Tokens an die Plattform zurück verleihen. Die Zinsen werden in SILVA-Tokens gezahlt und können bis zu 20% pro Jahr betragen.

SILVA-Token sind jetzt exklusiv über den Gorilix (SILVA) Vorverkauf auf Gorilix.io erhältlich. Allen, die bei Gorilix staken möchten, empfehlen wir, sich frühzeitig am Vorverkauf zu beteiligen, um die SILVA-Token zum günstigsten Preis zu erhalten, damit Sie mehr Token bekommen und von dem Wachstum während des Vorverkaufs profitieren können.

Algorand (ALGO)

Algorand ist eine robuste Plattform, die eine effektive Skalierbarkeit durch Validierungsknoten und sofortige Transaktionen bietet. ALGO ist ein weiterer guter Coin für das Staking, da die Einstiegsvoraussetzungen niedrig sind; Algorand-Staker müssen nur einen einzigen ALGO-Coin besitzen, um Validator zu werden. Der Nachteil ist, dass es viele ALGO-Staker im Ökosystem gibt. Zwar gibt es in der Regel mehr Validierer als in den meisten anderen Netzwerken, aber wahrscheinlich beteiligen sich einige Validierer mit einem geringen Staking nicht so stark, wie sie sollten.

Bei ALGO können Sie den Staking-Prozess mit einer Ledger Wallet oder einer Algorand Wallet beginnen. Der jährliche Gesamtertrag, den Sie erhalten, hängt von der Plattform ab, die Sie zum Staken verwenden, und von der Anzahl der gestaketen Münzen. Im Allgemeinen können Sie mit einer jährlichen Rendite von 5-10% Ihrer Gesamtinvestition rechnen.

Polkadot (DOT)

Polkadot gilt als eine der besten Staking-Münzen, weil sie eine skalierbare Multi-Chain-Technologie verwendet. Der Mindesteinsatz, mit dem Sie anfangen können, Belohnungen zu verdienen, liegt derzeit bei 40 DOT oder etwa 320 $.

Wenn es um das Staking von Polkadot geht, sind die Renditen mit einer durchschnittlichen jährlichen Rendite von 14% ebenfalls recht konkurrenzfähig, was für ein passives Einkommen hervorragend ist. Sie können DOT an vielen Börsen staken; dabei gilt: Je mehr Sie staken, desto besser sind Ihre Renditen.

