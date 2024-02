Drei 8-Figure Awards: Marvin Baumann & Janis Dickemann

2023 war ein großes Jahr für Marvin Baumann und Janis Dickemann, zwei Namen, die in der Welt des Online-Marketings immer häufiger genannt werden. Ihr jüngster Coup? Der 3-fache Gewinn des 8-Figure Awards. Eine Auszeichnung, die in der digitalen Marketingwelt den Aufstieg in die Champions League bedeutet. Verliehen von ClickFunnels, wird dieser Preis an diejenigen vergeben, deren Online-Strategien so durchschlagend sind, dass sie mit einer einzigen Website über 10 Millionen Dollar umsetzen. Für Marvin und Janis ist dies nicht nur ein weiterer Pokal in ihrer Sammlung, sondern ein klares Zeichen dafür, dass sie etwas richtig machen.

Ein Blick hinter die Kulissen zeigt, dass es nicht nur ihr technisches Know-how oder ihre Fähigkeit ist, Trends vorherzusagen. Nein, es ist ihre Art, die Dinge anzugehen: unkonventionell, risikobereit und immer mit einem Auge für das Ungewöhnliche.

Ihr aktueller Standort in Dubai passt perfekt zu ihrem Stil. Die Stadt, bekannt für ihre Innovation und ihr Streben nach dem Neuen, spiegelt die Dynamik und den Ehrgeiz von Marvin und Janis wider. Sie sind nicht nur Teil der digitalen Landschaft, sondern formen sie aktiv mit, immer bereit, die nächste große Welle zu reiten oder selbst zu erschaffen.

Die beiden sind überzeugt: Erfolg im digitalen Zeitalter bedeutet, immer in Bewegung zu bleiben, Veränderungen vorherzusehen und diese zu nutzen, bevor andere auch nur das Potenzial erkennen. Ihre Strategie ist einfach: den Markt nicht nur verstehen, sondern ihn formen. In einer Branche, die von Schnelllebigkeit geprägt ist, haben Marvin und Janis bewiesen, dass sie nicht nur mithalten können, sondern die Führung übernehmen.

Ihr Weg zum 8-Figure Award war sicher kein Zufall, sondern das Ergebnis harter Arbeit, kreativer Strategien und der Bereitschaft, auch mal gegen den Strom zu schwimmen. Marvin und Janis sind nicht nur Namen, die man sich merken sollte – sie sind Vorbilder für alle, die im digitalen Marketing Großes erreichen wollen.

–

Kontakt

Marko Freud Freier Journalist

Marko Freud

– –

– –

–

–



http://www.markofreud.com

Bildquelle: Eterna Ventures