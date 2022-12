„Dream Chaser“ von Edebali

Das persönliche Football Buch von Kasim Edebali

Die Geschenkidee für alle Footballspieler, Fans, Experten und die, die es noch werden wollen

In seinem Buch „Dream Chaser“ erzählt Kasim Edebali, wie er seinen Weg vom Hamburger Westen in die größte, beste und wichtigste Football-Liga der Welt erlebt hat. Von seinen Träumen, Erwartungen, Rückschlägen und Erfolgen, von seinen Erkenntnissen und so mancher Ernüchterung. Dieses Buch ist ein ebenso lehrreicher wie interessanter Einblick in die Welt der National Football League (NFL), erzählt auf eine unnachahmlich authentische Art und Weise, gewürzt mit viel Charme, Esprit und Witz.

Das Buch und die Hintergründe

Kasim erzählt in seinem Buch „Dream Chaser“, was so viel heißt wie „Traumfänger“, auf seine eigene, erfrischende und absolut authentische Art über seinen Werdegang und seine Anfänge am Osdorfer Born, die lehrreiche und aufregende Zeit in den USA und die Zeit danach. Gemeinsam mit seinem Co-Autor Björn Jensen gelingt es ihm dabei, den Leser so nah an seine Erlebnisse heran zu bringen, dass er fast das Gefühl hat, live dabei gewesen zu sein. Dass Edebali dabei kein Blatt vor den Mund nimmt, entspricht seiner Natur und macht dieses Buch zu einem wirklich lesenswerten Werk.

„Dream Chaser“ ist ein unterhaltsames Buch, das den Traum einer NFL-Karriere von außen, aber auch von innen beleuchtet. Die mitreißende und natürliche Art, in der Edebali und Jensen die Geschichte eines jungen und hochtalentierten Spielers auf seinem Weg in die USA zeichnen, sorgt für eine tolle Lektüre. Hier kommen alle Fans des American Football auf ihre Kosten, auch wenn sie vielleicht mit dem Namen Kasim Edebali erstmal nicht so viel anfangen können.

Jensen und Edebali ist hier ein Meilenstein gelungen, denn hier ist weit mehr entstanden als nur ein weiteres American Football Buch. „Dream Chaser“ ist Autobiografie, Wegweiser und Insiderbericht in Einem. Wer American Football liebt, wird dieses Buch verschlingen.

Und auch für „Quereinsteiger“, die noch nicht die großen Experten für American Football sind, aber sich für Sport interessieren, ist dieser Blick hinter die Kulissen der schillernden Fassade der umsatzstärksten Sportliga der Welt, sehr interessant und aufschlussreich. Denn das Business ist knallhart. Laut einem ehemaligen Mitspieler Edebalis kennt die National Football League keine Gnade: „Du bist nur so lang hier, bis sie einen besseren finden. Und sie suchen jeden Tag einen.“

Vielleicht stimmt ja auch die Vermutung von Marcel Dabo, dass NFL als Abkürzung für „not for long“ steht; eine durchschnittliche Spielerkarriere ist jedenfalls nach drei Jahren beendet.

„Dream Chaser“ ist absolut lesenswert und ein Muss für alle Sportfreaks.

