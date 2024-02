Drahtbiege Solutions GmbH steigert Rentabilität durch neue Schweißverfahren

„Arbeit an sich selbst ist der Schlüssel zum Erfolg“ mit dieser Devise hat das Drahtbiegeunternehmen aus Oberfranken angefangen neue Schweißverfahren einzuführen und damit das Personal auf höhere Effizienz und Qualität in der Herstellung der Drahtbiegeteile zu schulen.Neue Verfahren in einem bestehenden Betrieb einzuführen ist immer verbunden mit Mehraufwand, Schulungen, Einführung neuer Verfahren etc. Das sind alles Bestandteile eines Verfahrens dass zu Veränderungen führt, was den Alltag eines Mitarbeiters und sein gewohntes Arbeitsumfeld neu sortiert, was nicht immer gleich positiv beim bestehenden Personal ankommt. Somit hat die Implementierung neuer Verfahren, wie hier das Schweißverfahren, nicht nur mit der Planung, Schulungsmaßnahmen und Kosten zu tun, sondern viel mehr auch Fingerspitzengefühl für die Neuorientierung die auch akzeptiert und vom Fachpersonal auf bestem Wege umgesetzt werden muss.Aufgrund der Betriebsgröße, die hier mit größter Kraft, so klein wie möglich, gehalten wird, sind neue Betriebsprozesse gut einzuführen. Es ist also gelungen komplett neue Schweißtechniken einzuführen, ohne dass der normale Produktionsablauf gestört wurde.Die neuen Schweißverfahren ermöglichen eine ganz neue Dimension der Drahtbiegeteile.Nicht nur in neuer hochwertigerer Form und Ausführung, vielmehr in der Genauigkeit und Rentabilität auf den Höhepunkt gebracht. Die Mitarbeiter haben mit Kompetenz und persönlichem Engagement dahinter gestanden und können stolz jetzt schon neue Musterwerke nach neuen Schweißrichtlinien präsentieren die sich auch tatsächlich sehen lassen können.Es ist ein großer Schritt für die Innlandswirtschaft. Die Heimischen Betriebe mussten Jahrelang zurückstecken wegen der billigen Importware. Dadurch dass Qualität und Service immer mehr an Bedeutung gewinnen steigen auch die Umsätze bei heimischen Drahtbiegeteile -Herstellern rasant. Der Trend geht weiterhin aufwärts.

Kleinunternehmen mit Serien von 10 bis 1.000.000 Teile Jahresmenge

DBS Produtziert in Michelau Drahtbiegeteile mit 10 Mitarbeitern

