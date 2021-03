Dr. Serkan Aygin feiert 25 Jahre Haartransplantationen in Istanbul

Dr. Serkan Aygin, einer der erfolgreichsten Ärzte bei der Haartransplantation in der Türkei feiert 25 Jahre Erfolg mit der Dr Serkan Aygin Clinic.

Die Haartransplantation Türkei vorher nachher Bilder von mehr als 15.000 erfolgreich durchgeführten Operationen sprechen für sich. Zufriedene Patienten, die sich aufgrund der hohen Kompetenz von Dr. Serkan Aygin über eine Anwuchsrate von mehr als 98 Prozent der Haarfollikel freuen können.

Dr. Serkan Aygin hat die Leidenschaft seines Lebens zu seinem Beruf gemacht. Eigentlich muss man von einer Berufung sprechen. Er ist einer der wenigen Ärzte unter den Haarchirurgen in der Türkei, die auch auf dem internationalen medizinischen Parkett die volle Anerkennung der Fachwelt genießen. Als Vortragender oder Ehrengast reist der renommierte Haarchirurg zu zahlreichen Konferenzen auf der ganzen Welt. Internationale Auszeichnungen, wie der Gewinn des European Award in Medicine 2019 und Auftritte in internationalen Medien und Fachzeitschriften tragen dazu bei, den Ruf von Dr. Serkan Aygin in die Welt hinauszutragen und das Image der Haartransplantation in Istanbul noch weiter zu verbessern.

Beste Operationserfolge durch Anwendung moderner Operationsmethoden

“Das Beste ist gerade gut genug”. Dieser Satz ist einer der Grundsätze, die Dr. Serkan Aygin in seiner Klinik für Haartransplantation täglich verwirklicht. Die langjährige Erfahrung nutzt der Haarchirurg dazu, durch modernste Techniken immer die größten Erfolge für seine Patienten zu ermöglichen.

Die Saphir FUE Haartransplantation

Eine dieser innovativen Techniken, die mit außergewöhnlicher Präzision besticht, ist die Saphir FUE Methode. Die Haarwurzeln werden bei der Transplantation durch die filigrane Technik maximal geschont. Kein Graft wird bei der Entnahme oder dem Einsetzen in die präzise mit Saphir Instrumenten angelegten Stichkanäle beschädigt.

Dr. Serkan Aygin kann mit dieser Methode die Wuchsrichtung der Haare noch präziser bestimmen. Da mindestens 98 Prozent der Haarwurzeln die Transplantation überleben, erhöht die moderne Technik die Dichte der neuen Haare.

Mit seiner langjährigen Erfahrung passt Dr. Serkan Aygin die Grafts an die natürliche individuelle Haarlinie an. Das Endergebnis ist dichtes, volles Haar, bei dem niemand mehr an eine Haartransplantation denkt.

Die DHI Haartransplantation

Zu den modernsten Techniken zählt auch die Haarverpflanzung mit der DHI Methode. Bei dieser Technik wird die Zeit zwischen der Entnahme der Haarwurzeln und ihrem Einsetzen in die Kopfhaut wesentlich verkürzt. Die Haarfollikel sind nur kurz von ihrer natürlichen Umgebung getrennt. Die Nährstoffversorgung findet beinahe nahtlos statt. Eine exakte Bestimmung der Wuchsrichtung, ein geringes Blutungsrisiko und Mikro-Schnittstellen ermöglichen eine schnelle Heilung und sind eine Garantie für eine erfolgreiche Haartransplantation.

Soft Anästhesie bei Haartransplantationen ohne Schmerzen

Schmerzen bei der Haartransplantation gehören bei Dr. Serkan Aygin der Vergangenheit an. Die Schmerzausschaltung erfolgt dabei nicht durch eine Lokalanästhesie der Kopfhaut. Das Schmerzmittel wird über einen Venenzugang am Arm in den Körper geleitet. Genaue Dosierung des Medikaments und ständige Überwachung durch einen erfahrenen Anästhesisten ermöglichen es, dass der Patient den gesamten Eingriff ohne Schmerzen miterleben kann. Die volle Kontrolle über den Körper bleibt erhalten. Während der Operation ist eine ständige Kommunikation mit Dr. Serkan Aygin und dem Team möglich. Der Patient ist in allen Stadien über die Vorgänge während der Transplantation informiert.

Genau kalkulierbare Preise trotz höchstem Komfort und medizinischem Wissen

Zusätzlich zu dem hohen medizinischen Wissen und der langjährigen Erfahrung von Dr. Serkan Aygin sprechen auch die niedrigeren Preise für eine Haartransplantation in der Klinik von Dr. Serkan Aygin. Die Patienten erhalten immer die bestmögliche medizinische Versorgung. Die modernsten Transplantationsmethoden werden angewendet. Trotzdem sind die Kosten um 70 Prozent niedriger als in europäischen Kliniken. Das liegt nicht nur an dem Angebot von All-Inklusive-Paketen, sondern auch an den geringeren Kosten für Personal, Miete und Energie in der Türkei. Medizinisch müssen die Patienten natürlich keinerlei Abstriche machen.

Dr. Serkan Aygin: Seine Leidenschaft ist das Thema Haartransplantation

Durchwegs positive Erfahrungen verhelfen den Patienten nach zwölf Monaten zu einem neuen Lebensglück. Professionelle Beratung, eine sorgfältige Haaranalyse und die beste Technik ermöglichen eine exakte Nachbildung der natürlichen Haarlinie. Die beneidenswerten Ergebnisse sind mehr als Marketing und Statistik.

Denn Fortschritt und medizinisches Wissen haben einen Namen: Dr. Serkan Aygin

Die Dr. Serkan Aygin Clinic ist eine der renommiertesten Haarkliniken in der Türkei. Mit mehr als 25 Jahren Erfahrung und über 15.000 durchgeführten Haartransplantationen ist Dr. Serkan Aygin ein sehr erfahrener Arzt an Ihrer Seite!

