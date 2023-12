Dr. Schuhmann verabschiedet sich vom EvK Hattingen

Nach mehr als 18 Jahren verlässt Dr. Karl Schuhmann das Evangelische Krankenhaus Hattingen (EVK), um sich beruflich neuen Aufgaben zu widmen.

2005 hatte Dr. Karl Schuhmann die Funktion des Chefarztes der neu gegründeten Klinik in Hattingen übernommen. Der Aufbau der Klinik und eine sehr angesehene Reputation bei Patienten, Kollegen und Mitarbeitern ist das maßgebliche Verdienst des Mediziners. Dr. Schuhmann war in der Aus- und Weiterbildung von Medizinkollegen sehr engagiert, darüber hinaus unternahm er regelmäßige humanitäre Einsätze im Ausland, operierte in dem Zusammenhang auch im indischen Bangalore.

„Mit Dr. Schuhmann verlässt uns ein Mediziner, der sich mit Herz und Seele für das EvK eingesetzt und engagiert an der Fortentwicklung mitgewirkt hat. Der Abschied ist verbunden mit großem Dank für seinen Einsatz als Chefarzt und den besten Wünschen für seine persönliche und berufliche Zukunft“, sagt Thomas Drathen, Geschäftsführer des EvK Hattingen.

Bereits seit 2016 betreibt Dr. Karl Schuhmann eine Privatpraxis für Plastische/Ästhetische Chirurgie und Handchirurgie in seiner Wahlheimat Düsseldorf und hat sich entschieden, sich nun auf seine ärztliche Tätigkeit dort zu konzentrieren.

Die Klinik für Plastische/Ästhetische Chirurgie und Handchirurgie bleibt dem EvK erhalten. Der langjährige Oberarzt Dr. Colja Cordes führt die Abteilung weiter, sodass die bekannte Qualität erhalten bleibt.

Dr. Karl Schuhmann bedankt sich bei der Geschäftsführung, bei Patienten, Kollegen und Wegbegleitern für die Unterstützung und außerordentlich angenehme langjährige Zusammenarbeit im EvK in Hattingen.

Plastische Chirurgie mit Sinn für Ästhetik – Bereits seit mehr als zwei Jahrzehnten hat Dr. Karl Schuhmann sich der Plastischen Chirurgie und der Ästhetischen Chirurgie verschrieben. Er und sein Team bieten eine breite Palette von sinnvollen und sicheren Verfahren und Schönheitsbehandlungen an.

Das Behandlungsspektrum reicht dabei vom Facelifting, über die Brustvergrößerung und die Bauchdeckenstraffung bis hin zur Faltenbehandlung. Plastische Chirurgie ist für Dr. Karl Schuhmann mehr als reine Schönheitschirurgie. Diesen hohen Qualitätsstandard bietet er seinen Patient:Innen in seiner individuellen Beratung, professionellen Behandlung und sorgfältigen Nachsorge.

