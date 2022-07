Dr. Reuter IR: Interview mit Jurie Wessels, CEO Vanadium Resources: Niedrige Investitions- & Betriebskosten als Chance

Interview mit Jurie Wessels, CEO Vanadium Resources: Niedrige Investitions- & Betriebskosten als Chance

Das Video-Interview kann hier im Original eingesehen werden: https://small-microcap.eu/04-07-2022-video-interview-mit-jurie-wessels-ceo-von-vanadium-resources-teil-3/

Wie sieht die finanzielle Situation von Vanadium Ressources aus?

Jurie Wessels: Das Unternehmen ist ein Entwicklungsunternehmen, daher haben wir kein Sparbuch. Wir haben sozusagen nur ein Scheckbuch. Wir haben etwa 3 Millionen Dollar Bargeld auf der Bank, und wir stehen kurz vor dem Abschluss unserer DFS, das heißt, wir haben genug Bargeld, um die anderen Ziele zu erreichen, die wir erreichen wollen. Wir haben keine Schulden, die ein Entwicklungsunternehmen in diesem Stadium nicht bedienen könnte und wir sind in finanzieller Hinsicht sehr stabil. Ein gut geführtes Unternehmen, das ein Goliath in der Entstehung ist, denn die Größe der Lagerstätte ist beträchtlich und wenn alles gut läuft, könnten wir in Kürze ein Milliarden-Dollar-Unternehmen sein.

Seit Ende April ist Vanadium Resources an der Frankfurter Börse gelistet. Was war die Motivation zu diesem Listing?

Julie Wessels: Nein, wir haben durch Dr. Eva Reuter einige Nachforschungen angestellt und uns angesehen, wie groß das Angebot an Vanadium auf dem deutschen Markt ist und es hat sich herausgestellt, dass es ziemlich hoch ist, abgesehen davon, dass viele von ihnen in anderen Jahren abhängig waren und die Risiken ziemlich weit verteilt waren. Wir dachten, dass es für uns vorteilhaft wäre, die Vanadium-Ressourcen dem deutschen Investor anzubieten, weil das Projekt die von mir genannten Zahlen aufweist. Niedrige Investitionskosten, niedrige Betriebskosten und eine sehr gute Chance, eine Mine zu werden. Es könnte sein, dass viele deutsche Investoren daran interessiert sind, in ein solches Unternehmen zu investieren. Das ist eine Erfahrung, die in den letzten 50 Jahren bewiesen hat, dass man in der Lage ist, erfolgreich endliche Schlagoxide zu produzieren, und das sind nur die grundlegenden Gründe, warum wir das getan haben.

Über Vanadium Resources

