Dr. Paul Jirak ist Augenarzt in Oberösterreich

Augenarzt in Linz fürs Augen lasern lassen gesucht? – Der renommierte Linzer Augenarzt Dr. Paul Jirak FEBO ist ein führender Spezialist, wenn es um das Augenlasern in Linz, Wels und ganz Oberösterreich geht. Manche Patienten lassen sich in Linz bei Dr. Paul Jirak FEBO die Augen lasern, wenn sie etwa kurz- oder weitsichtig sind.

Dabei trägt Dr. Paul Jirak FEBO mittels modernster Augenlaser-Technologie von Schwind ganz gezielt Gewebe ab, um die Brechkraft des menschlichen Auges so zu verändern, dass Fehlsichtigkeiten dauerhaft ausgeglichen werden. Schlussendlich wird durch das Augenlasern ein völlig neues Lebensgefühl gänzlich ohne Sehhilfen wie Brillen oder Kontaktlinsen möglich.

Gemeinsam mit seiner Frau (Dr. Marietheres Jirak) behandet Dr. Paul Jirak zudem alle üblichen Augenerkrankungen. Im Speziellen ist Dr. Jirak als Katarakt-Spezialist (Graue Star-Operation) in ganz Österreich bekannt. Alle weiterführenden Gesamtinformationen findet man ab sofort auch unter: augenarzt-jirak.at

