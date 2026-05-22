Dr. Marie-Agnes Strack-Zimmermann und miteinander.de übergeben 20.000 Euro an den Düsseldorfer Kinderhospizdienst

Ein Käfer voller Hoffnung!

Düsseldorf / Heilbronn, 22. Mai 2026 – Ein starkes Zeichen für den guten Zweck: Der ambulante Kinder- und Jugendhospizdienst des Deutschen Kinderhospizvereins e.V. (DKHV) in Düsseldorf freut sich über eine Spende in Höhe von 20.000 Euro. Das Geld stammt von der FDP-Politikerin Dr. Marie-Agnes Strack-Zimmermann, die ihr Honorar für eine besondere Laudatio vollständig weitergeben hat. Überbracht wurde die Summe vom Heilbronner Kinderhilfsverein miteinander e.V..

Prominente Auszeichnung als Ursprung

Hintergrund der Spende ist die Verleihung des renommierten Demokratiepreises „Württemberger Köpfe“ im Jahr 2025. Mit Deutschlands höchstdotiertem Demokratiepreis wurde der bekannte Fernsehmoderator Günther Jauch geehrt. Jauch reichte sein Preisgeld von 100.000 Euro komplett über miteinander e.V. an verschiedene Kinder- und Jugendprojekte weiter. Die feierliche Laudatio auf den Preisträger hielt Dr. Marie-Agnes Strack-Zimmermann, die ihr erhaltenes Honorar nun ohne zu zögern dem Düsseldorfer Kinderhospizdienst zur Verfügung stellte.

Emotionale Mission mit dem „Kinderkäfer“

Die Übergabe des Spendenschecks erfolgte auf eine ganz besondere und tief bewegende Weise. Der Scheck reiste im „Kinderkäfer“ des Vereins miteinander e.V. nach Düsseldorf. Vor Ort wurde er von Andreas Fischer, dem Ehrenvorsitzenden von miteinander e.V., gemeinsam mit Vereinsmitglied Florian Stamer an die Politikerin übergeben, um die Weiterleitung an die Einrichtung zu besiegeln.

Für Andreas Fischer war diese Reise eine zutiefst persönliche Herzensangelegenheit. Als zweifach schwer Erkrankter – er überlebte eine schwere Viruserkrankung mit 17 Jahren sowie später einen Gehirntumor – weiß er aus eigener Erfahrung, was existentielle Angst und Hilflosigkeit gerade auch für die Angehörigen bedeuten.

„Wer diese dunklen Stunden selbst durchgemacht hat, blickt anders auf das Leben. Man vergisst nie, wie existenziell wichtig es ist, dann nicht allein zu sein“, erklärte Andreas Fischer sichtlich bewegt. „Als zweifach schwer Erkrankter bricht es mir das Herz zu wissen, was diese Kinder und ihre Eltern durchmachen. Doch gleichzeitig erfüllt es mich mit tiefer Demut und Stolz, dass wir genau hier helfen können. Unser Kinderkäfer hat heute ein riesiges Paket Hoffnung und das Versprechen nach Düsseldorf gebracht: Ihr seid nicht allein.“

Wichtige Hilfe für Familien im Alltag

Der ambulante Kinder- und Jugendhospizdienst in Düsseldorf begleitet Familien, deren Kinder an einer lebensverkürzenden Erkrankung leiden. Die Spende in Höhe von 20.000 Euro ist weit mehr als eine Zahl auf dem Papier. Sie fließt direkt in die Begleitung der betroffenen Kinder, Jugendlichen und ihrer Angehörigen. Konkret sichert das Geld die Ausbildung ehrenamtlicher Begleiter und finanziert dringend benötigte Entlastungsangebote im oft so schweren Alltag.

Ein großer Dank des Vereins gilt Marie-Agnes Strack-Zimmermann für diese großartige Geste sowie Günther Jauch, dessen Auszeichnung diese Spende erst ermöglicht hat.

Der in Heilbronn ansässige, gemeinnützige Verein miteinander e.V. ist ein Zusammenschluss engagierter Bürgerinnen und Bürger, sozial orientierter Institutionen und Unternehmen.

Bei miteinander e.V. steht im Vordergrund benachteiligten Kindern und Jugendlichen den Zugang zu Bildungs- und Freizeitangeboten zu erleichtern und damit die gesellschaftliche Integration zu fördern.

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