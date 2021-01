Dr. Lars Reinkemeyer wird Vice President of Customer Transformation bei Celonis

Der Pionier im Bereich Process und Business Execution unterstützt Kunden künftig dabei, ihre Transformationsinitiativen zu beschleunigen

11. Januar 2021 – (München, Deutschland und New York City, USA) – Celonis, der weltweit führende Anbieter von Execution Management Systems (EMS), gab heute die Ernennung von Dr. Lars Reinkemeyer zum Vice President of Customer Transformation bekannt.

Zuvor förderte Dr. Reinkemeyer in seiner Position als leitender Angestellter bei Siemens kontinuierlich die Implementierung von Celonis Process Mining innerhalb des Unternehmens. Dazu gründete er ein Celonis Center of Excellence und etablierte eine weltweite Community von Prozess- und Transformations-Experten. Dr. Reinkemeyer ist außerdem der Autor des Buches “Process Mining in Action: Principles, Use Cases and Outlook”, das 2020 im Springer Verlag veröffentlicht wurde.

Bei Celonis wird Dr. Reinkemeyer Kunden dabei unterstützen, erfolgreiche Initiativen zur digitalen Prozesstransformation mit dem Celonis Execution Management System und dessen Process-Mining-Kerntechnologie umzusetzen. Im Fokus seiner Arbeit steht dabei der Aufbau und die Implementierung von EMS Centers of Excellence. Diese sind ein wichtiger Transformationsmotor, um schnell zu herausragender Prozessexzellenz zu gelangen. Zudem wird er das Celonis-Ökosystem erweitern, indem er ein Board für Senior Advisors und ein Council für EMS-Experten aufbaut, um den Austausch von Best Practices und Expertise in Process Mining und Business Execution zu fördern.

“Lars ist ein echter Pionier im Bereich Execution Management und Process Mining und wir sind glücklich, ihn in unserem Führungsteam zu haben”, sagt Alexander Rinke, Co-CEO und Mitgründer von Celonis. “Dies ist eine großartige Gelegenheit, Kunden und Partner durch einen ausgewiesenen Transformationsexperten zu unterstützen. Das ausgeprägte Fachwissen von Lars und seine operativen Erfahrungen zur Beschleunigung von Unternehmenstransformationen mit Process Mining wird ihnen viele Vorteile bringen. Es gibt kaum jemanden, der über so viel Process-Mining-Expertise wie Lars verfügt.”

“Der Wechsel zu Celonis ist eine einmalige Gelegenheit, meiner Leidenschaft zu folgen und Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre Prozesse zu transformieren und digitale Potentiale voll auszuschöpfen”, kommentiert Dr. Lars Reinkemeyer, VP Customer Transformation bei Celonis, seine neuen Aufgaben. “Das beeindruckende Führungsteam bei Celonis und die innovative Evolution der marktführenden Process-Mining-Technologie zum Celonis Execution Management System haben mich begeistert.”

Der in München lebende Process-Mining-Experte hat an der Universität zu Köln promoviert und ist Visiting Scholar an der University of California, Santa Barbara (UCSB), sowie Dozent an der Stanford University. Er ist Berater der “IEEE Task Force on Process Mining” und regelmäßiger Sprecher auf internationalen Konferenzen.

Über Celonis

Celonis ist überzeugt, dass jedes Unternehmen das Potenzial hat, seine Prozesse zu verbessern. Das Celonis Execution Management System baut auf der marktführenden Process-Mining-Technologie des Unternehmens auf und stellt eine ganze Reihe von Anwendungen, Instrumenten, Plattform-Funktionen sowie das neue Celonis Studio bereit. Die EMS-Plattform unterstützt Unternehmen bei der Optimierung ihrer Business Execution – dank seiner Kernfunktionen Analyse, Strategie, Management, Aktionen und Automatisierung. Celonis hat Tausende von Kunden, darunter ABB, AstraZeneca, Bosch, Coca-Cola, Citibank, Dell, GSK, John Deere, L”Oreal, Siemens, Uber, Vodafone und Whirlpool. Celonis hat seinen Hauptsitz in München, Deutschland, und New York City, USA, und verfügt weltweit über 15 Niederlassungen.

Mehr unter: www.celonis.com/de

