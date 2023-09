Dr. Johanna Dahm: Vier Profis – eine Entscheidung

„Entscheiden ist Handeln im Wandeln“ von Johanna Dahm, Heiko Stahnke, Kati Sharp, Carola Briese und Christian Brink

Vier Profis – eine Entscheidung

„Entscheiden ist Handeln im Wandeln“

(Frankfurt, 20.09.2023) – Die preisgekrönte Sachbuch-Trilogie „Atlas der Entscheider“ wird erstmals von Johanna Dahm, Heiko Stahnke, Kati Sharp, Carola Briese und Christian Brink auf der Frankfurter Buchmesse präsentiert. Die Trilogie hat bereits große Anerkennung in der Fachwelt erhalten und wurde mit dem Gold Berlin Business Award, dem Amazon Bestseller und dem Leser-Liebling ausgezeichnet.

70 Erfahrungsberichte erfolgreicher Entscheider aus aller Welt begeistern mit einem einzigartigen Potpourri spannender Erzählungen auf der Reise zur Entscheidungsfindung. Die Autoren geben Praxis-Tipps für die Verbesserung der eigenen Entschlusskraft und erläutern, welche Methoden angesichts der Fülle von Möglichkeiten von Risiken – beruflich, persönlich und privat – ganz unabhängig von den Generationen zur richtigen Entscheidung führen.

„Entscheiden ist Handeln im Wandeln“, so die Autoren. Besucher der Buchmesse können sich auf spannende Diskussionen und inspirierende Vorträge freuen, bei denen das Thema Entscheidungsfindung in der VUKA Welt und Entscheidungssouveränität in komplexen Situationen im Mittelpunkt stehen. Die Herausgeber und Autoren sind Experten im internationalen Management, Vertrieb, Teamentwicklung, Organisations- und Leadership-Entwicklung und werden auf der Buchmesse für Interviews zur Verfügung stehen.

Am Freitag, den 20.10.2023, gibt es ein umfangreiches Programm mit verschiedenen Vorträgen und Signierstunden. Die Autoren stehen für Interviews und Gespräche zur Verfügung.

Das Programm am Freitag, 20.10. 2023

14.30 Dr. Johanna Dahm: Business Entscheidungen

14.45 Autorinnen treffen TV Star Meike Buschening-Kaffenberger

15.00 Die VIPs signieren

15.30 Autoren Shooting

15.45 Dr. Johanna Dahm + Heiko Stahnke: Der Weg zur besten Entscheidung

16.00 Dr. Carola Briese + Kati Sharp: Bildung + Bewegung = Entscheidung

16.15 Christian Brink: Entscheidung Fankultur im Unternehmen

Kontakt & Akkreditierung: Jane Uhlig / jane.uhlig@janeuhlig.de

Dr. Johanna Dahm, Entscheidungsexpertin und CEO Dahm International Consulting, mit Sitz in Frankfurt, berät Menschen und Organisationen in der Geschäftsfeld-Entwicklung und Transformation. Bereits während der Finanzkrise 2007/08 verhalf sie DAX Unternehmen zur Stabilisierung, 2016-20 unterstützte sie mehrere globale Banken und Industrie-Unternehmen bei der Portfolio-Bereinigung und Reorganisation. Heute gehören Konzerne, Hidden Champions und Grown Ups zu ihren Kunden. Im Bourdon-Verlag publiziert sie ihre eigene Schriftenreihe „Atlas der Entscheider“. Mehr über Dahm International Consulting unter www.drjohannadahm.com

JANE UHLIG ist Medien- und Pressebüro für Berichterstattung und bietet aktuelle Nachrichten über Unternehmen, Gesellschaft, Projekte, Mode, Events, Prominente und Lifestyle. www.janes-magazin.de

Firmenkontakt

Jane Uhlig Medienbüro für Wirtschafts-Berichterstattung

Jane Uhlig

Heinrich-Sorg-Str. 6

63477 Maintal

0151-11623025



https://janes-magazin.de/

Pressekontakt

Jane Uhlig Medienbüro für Lifestyle-Berichterstattung

Jane Uhlig

Heinrich-Sorg-Str. 6

63477 Maintal

0151-11623025



https://janes-magazin.de/

Bildquelle: Dr. Johanna Dahm