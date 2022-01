Dr. Hans-Peter Hüttl geht in den Ruhestand

MOOG Partnerschaftsgesellschaft verabschiedet langjährigen Partner und Leiter der Freiberger Niederlassung

Darmstadt, 31. Januar 2022 – Einer der ersten Mitarbeiter der Freiberger Niederlassung der Darmstädter MOOG Partnerschaftsgesellschaft für Rechts- und Steuerberatung sowie Wirtschaftsprüfung ist in den Ruhestand gegangen. Als Mann der Praxis kam Dr. Hans-Peter Hüttl vor über 30 Jahren zu MOOG. Denn nach seinem Studium der Ingenieurökonomie an der TU Bergakademie Freiberg, an der er auch promoviert hat, war er zunächst Direktor Ökonomie beim Porzellanwerk Freiberg. Ein Jahr nach Gründung der Freiberger Niederlassung wurde Dr. Hüttl am 1. März 1991 als Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsassistent bei MOOG eingestellt und qualifizierte sich über die Jahre beruflich immer weiter: 1998 wurde er zunächst zum Steuerberater bestellt, 2006 dann zum vereidigten Buchprüfer und 2010 zum Wirtschaftsprüfer. Auch bei MOOG selbst übernahm er immer mehr Aufgaben: 1999 wurde er zunächst Niederlassungsleiter der Freiberger Kanzlei, bevor er 2000 MOOG-Gesellschafter wurde.

Mit Ende des Jahres 2021 ist Hüttl nun mit Beendigung seiner beruflichen Tätigkeit bei MOOG ausgeschieden. „Wir verabschieden einen hochgeschätzten und äußerst kompetenten Kollegen, der unsere Kanzlei in Freiberg wie kaum ein anderer kennt und ihre Entwicklung in den vergangenen 30 Jahren entscheidend mitgeprägt hat“, sagt Thomas Kästner als Gesellschafter der Partnerschaft und aktueller Leiter der Freiberger Niederlassung. „Und auch zum Ende seiner beruflichen Laufbahn war auf ihn Verlass, denn er hat seine Nachfolge sorgfältig vorbereitet, sodass alle unsere Mandanten auch weiterhin von unserem Team aus Rechtsanwälten, Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern in Freiberg kompetent und zuverlässig betreut werden“, so Kästner. Eine für den 4. Februar 2022 in der Nicolaikirche geplante Jubiläums- und Verabschiedungsfeier von MOOG musste aufgrund der aktuellen Entwicklung verschoben werden. Über den neuen Termin wird die Kanzlei rechtzeitig informieren.

Über MOOG:

Die Partnerschaftsgesellschaft mbB ist eine wirtschaftsrechtlich ausgerichtete, multidisziplinäre Kanzlei für Rechts- und Steuerberatung sowie Wirtschaftsprüfung. Die von 13 Partnern geführte Gesellschaft berät mit 133 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vor allem Unternehmen, Kapitalgesellschaften und Privatpersonen. An den Standorten Darmstadt, Dresden, und Freiberg (Sachsen) sind insgesamt 39 Berufsträger – Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte und Notare – tätig.

Im Jahr 2019 zählt die MOOG Partnerschaftsgesellschaft nach einem Ranking von Focus-Money zu den führenden Steuerkanzleien Deutschlands. Im JUVE-Handbuch Wirtschaftskanzleien 2020/2021 wird sie als eine von insgesamt 20 Wirtschaftskanzleien in Hessen (ohne Frankfurt) empfohlen. Die Immobilien Zeitung hat die MOOG Partnerschaftsgesellschaft auch 2020/2021 als eine der wichtigsten deutschen Kanzleien für Immobilienrecht benannt.

Als Mitglied der MSI Global Alliance, einem weltweiten Zusammenschluss mittelständischer Steuerberater- und Rechtsanwaltskanzleien, verfügt MOOG über eine starke internationale Beratungskompetenz.

www.moogpartner.de

Firmenkontakt

MOOG Partnerschaftsgesellschaft mbB

Luise Gerischer

Holzhofallee 15A

64285 Darmstadt

06151 / 99 36-0

luise.gerischer@moogpartner.de

http://www.moogpartner.de

Pressekontakt

rfw. kommunikation Ina Biehl-v.Richthofen

Ina Biehl-v. Richthofen

Poststraße 9

64293 Darmstadt

06151 3990-11

Weigandt@rfw-kom.de

http://www.rfw-kom.de

Bildquelle: © MOOG Partnerschaftsgesellschaft mbB