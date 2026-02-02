Dr. Franz Richter wird für drei Jahre zum Vorstand der Hoenle AG bestellt

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Gilching (IRW-Press/02.02.2026) – Der Aufsichtsrat der Hoenle AG entsendete Dr. Franz Richter am 01.10.2025 vom Aufsichtsrat in den Vorstand der Hoenle AG, wo er die Funktion des Vorstandsvorsitzenden der Gesellschaft übernahm. Seit dieser Zeit ruhte sein Amt im Aufsichtsrat. Franz Richter wird nun vom Aufsichtsrat für drei Jahre zum Vorstand der Hoenle AG bestellt, er übernimmt dort den Vorsitz. Sein Vorstandsvertrag läuft bis 28. Februar 2029. Sein Amt im Aufsichtsrat legt Franz Richter zum 28. Februar 2026 nieder.

Franz Richter wird den Fokus seiner Tätigkeit darauf richten, die Hoenle Gruppe wieder auf einen profitablen Wachstumspfad zu führen.

Weitere Informationen zu Dr. Franz Richter finden Sie unter:

https://www.hoenle.com/wp-content/uploads/Richter-Vita-d.pdf

Über Hoenle

Die Hoenle AG ist ein börsennotiertes Technologieunternehmen mit Sitz in Gilching. Die Hoenle Gruppe entwickelt mit knapp 600 Beschäftigten innovative Lösungen mit dem Schwerpunkt UV-Technologie für unterschiedlichste industrielle Einsatzbereiche. Ein Geschäftsbereich beinhaltet die Entwicklung und der Vertrieb industrieller Klebstoffe und Geräte zur Klebstoffhärtung. Ferner werden Systeme für die Farb- und Lacktrocknung für die Druck- und Beschichtungsindustrie hergestellt. Ein weiteres Geschäftsfeld befasst sich mit der umweltfreundlichen Entkeimung von Wasser, Luft und Oberflächen. Die Hoenle Gruppe beliefert weltweit Technologie- und Weltmarktführer und ist in über 20 Ländern mit eigenen Gesellschaften und Partnerunternehmen vertreten.

Aussender: Hoenle AG

Adresse: Nicolaus-Otto-Str. 2, 82205 Gilching

Land: Deutschland

Ansprechpartner: Peter Weinert

Tel.: +49 8105 2083 173

E-Mail: peter.weinert@hoenle.com

Website: www.hoenle.com

ISIN(s): DE0005157101 (Aktie)

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Hannover, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Tradegate BSX

