Dr. Alexander Swienty wird neuer Head of Channel Management bei Insiders Technologies

Technologieexperte will Lösungsanbieter für Cognitive Process Automation mit Ausbau und Internationalisierung des Channels zu weltweitem Erfolg verhelfen.

Kaiserslautern, 12. April 2023 – Insiders Technologies, technologisch führender Anbieter von Software zur Cognitive Process Automation, ist stolz darauf, Dr. Alexander Swienty als neuen Head of Channel Management willkommen zu heißen. Er tritt zum 1. April 2023 die Nachfolge von Dr. Rainer Czech an, der zum Jahresende in den Ruhestand geht.

Swienty leitete zuletzt ein KI-Startup in München und blickt auf eine beeindruckende Erfolgsbilanz in der internationalen Produkt- und Innovationsforschung für die Automobilbranche zurück. Mit seiner internationalen Erfahrung, seiner Innovationsbereitschaft und seinen Führungsqualitäten wird er entscheidende Impulse für die Fortführung der Erfolgsgeschichte von Insiders Technologies setzen können.

„Wir sind sehr erfreut darüber, dass wir mit Dr. Alexander Swienty eine Unternehmerpersönlichkeit mit internationalem Profil für Insiders gewinnen konnten. Seine Leidenschaft für Innovation und seine Vision für die Zukunft der Technologiebranche passen perfekt zu unserem Unternehmen und ich bin überzeugt davon, dass wir so das Channel Management als elementaren Bestandteil unserer Wachstumsstrategie auf ein neues Level heben werden“, kommentiert Werner Weiss, CEO der Insiders Technologies GmbH, die künftige Zusammenarbeit.

„Ich freue mich sehr auf diese neue Herausforderung und die Möglichkeit, in einem so dynamischen und innovativen Unternehmen wie Insiders Technologies zu arbeiten“, sagt Swienty. „Mein Ziel ist es, zusammen mit unseren bestehenden Partnern Wachstumspotenziale weiter auszuschöpfen und durch eine Erhöhung der internationalen Reichweite des Channels unsere „KI Made in Germany“ auch weltweit zum Erfolg werden zu lassen. Ich bin mir sicher, dass wir gemeinsam großartige Dinge erreichen werden.“

Die Ernennung von Dr. Alexander Swienty zum Head of Channel Management bei Insiders Technologies GmbH markiert einen wichtigen Meilenstein in der Entwicklung des KI-Pioniers aus Kaiserslautern. Insiders ist technologisch führender und marktetablierter Anbieter von Software zur Cognitive Process Automation. Mehr als 4.000 Kunden aus allen Branchen vertrauen bei der Optimierung ihrer dokumentzentrierten Geschäftsprozesse auf die innovativen Lösungen des Produkthauses aus Kaiserslautern. Als erfolgreichstes Spin-Off des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz (DFKI) hat es sich Insiders zur Aufgabe gemacht, modernste KI in echten Kundennutzen zu überführen. Dank neuester Deep Learning-Technologien verstehen die Software-Lösungen heterogene Inhalte, extrahieren geschäftsrelevante Informationen, automatisieren Transaktionen und verkürzen Reaktionszeiten.

Weitere Informationen über den Hersteller intelligenter Software für Prozessautomatisierung auf Basis von KI: https://www.insiders-technologies.com/

