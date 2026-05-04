DQBG-Studie zeichnet dbfp als „Champion des Jahres“ aus

Der Titel unterstreicht das Engagement der dbfp für Qualität, Verantwortung und erstklassigen Service.

Die dbfp Deutsche Beratungsgesellschaft für Finanzplanung AG (dbfp) wurde in der aktuellen Studie „Champion des Jahres 2026“ der Deutschen Qualitäts- und Bewertungsgesellschaft (DQBG) ausgezeichnet. Die Prämierung basiert auf einer methodisch fundierten Analyse, die eine deutschlandweite, repräsentative Bevölkerungsbefragung mit einer KI-gestützten Auswertung umfangreicher Online-Daten verbindet, in die mehrere hunderttausend Einzelbewertungen und Millionen digitaler Datenpunkte eingeflossen sind.

Bewertet wurden Unternehmen unter anderem in den Bereichen Vertrauen, Servicequalität, Nachhaltigkeit und Arbeitgeberattraktivität – Faktoren, die zunehmend über Wahrnehmung und Markterfolg entscheiden. Mit der Auszeichnung wird die überdurchschnittliche Position der dbfp im Wettbewerbsumfeld objektiv bestätigt.

Die Untersuchung greift zentrale Entwicklungen unserer Zeit auf, in denen Fachkräftemangel, Nachhaltigkeit, Servicequalität und Vertrauen zu entscheidenden Faktoren für die Positionierung von Unternehmen geworden sind. Sie zeigt, dass faire Arbeitsbedingungen, verantwortungsvolles und nachhaltiges Handeln, konsequente Kundenorientierung sowie glaubwürdige, transparente Unternehmensführung heute maßgeblich über Attraktivität, Zufriedenheit und langfristiges Vertrauen entscheiden.

Die von der DQBG entwickelte Studie „Champion des Jahres“ macht sichtbar, welche Unternehmen in den Bereichen Arbeitgeberattraktivität, Nachhaltigkeit, Servicequalität und Vertrauen Maßstäbe setzen, und kombiniert dafür Befragungen mit KI-gestützter Online-Analyse. Pro Unternehmen wurde ein gewichteter Durchschnitt über die vier Hauptkategorien gebildet, die jeweils mit 25 Prozent in das Gesamtergebnis einflossen. Voraussetzung für eine Auszeichnung waren mindestens 100 Bewertungen sowie ein Gesamtergebnis von mindestens vier Sternen.

Die dbfp erfüllt diese Kriterien deutlich und trägt damit den Titel „Champion des Jahres 2026“, der Verbrauchern ebenso Orientierung bietet wie er das Engagement der dbfp für Qualität, Verantwortung und exzellenten Service unterstreicht.

Über die dbfp:

Die dbfp ist ein mittelständisch geprägtes Beratungshaus mit dem Fokus auf vermögende Privatkunden. Nach über 15 Jahren am Markt betreut die dbfp heute, mit ihrem bundesweiten Beratungsnetzwerk, Kundenvermögen in Höhe von über einer halben Mrd. Euro. Die Wertpapierdienstleistungen erbringt die dbfp im Rahmen einer vertraglichen Vereinbarung als gebundener Vermittler im Auftrag, im Namen und für Rechnung der Fürst Fugger Privatbank Aktiengesellschaft.

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