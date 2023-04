dotSource und St. Benno Verlag professionalisieren PIM-System

Valide Produktdarstellung im Onlineshop

Leipzig / Jena, 5. April 2023 – Für das Upgrade seines Product-Information-Management-Systems entschied sich der christliche St. Benno Verlag dazu, auf die Expertise der Digitalagentur dotSource zurückzugreifen. Die bestehende Community-Edition des französischen Software-Anbieters Akeneo sollte durch die leistungsstärkere Enterprise-Version abgelöst werden. Trotz komplexer Herausforderungen konnten die zertifizierten Akeneo-Consultants von dotSource mithilfe einer passgenauen Middleware das Produktdatenmanagement des Verlags- und Versandhandelsunternehmen zukunftssicher aufstellen.

Kundinnen und Kunden sind bei Online-Einkäufen auf verlässliche Produktinformationen angewiesen. Um qualitativ hochwertig angereicherte Datensätze zu erstellen, helfen Product-Information-Management-Systeme (PIM) dabei, große Mengen an Informationen zu verwalten, zu strukturieren und an verschiedene relevante Systeme auszuspielen. PIM-Systeme sind besonders wertvoll für Verlagshäuser und Versandhändler wie der St. Benno Verlag, da sie eine Vielzahl unterschiedlicher Produktfamilien und -kategorien (Bücher, Non-Book-Artikel und Produkte anderer Verlage) in ihren Online-Shops betreuen.

Von einem guten zu einem besseren Produktdatenmanagement

Das Verlagshaus mit Sitz im sächsischen Leipzig gestaltete sein Produktdatenmanagement bis Anfang 2022 mit Hilfe der Community-Edition des Akeneo-PIM-Systems. Allerdings wurde aufgrund der komplexen Anforderungen des Versandhandels ein Wechsel auf die leistungsstärkere Serenity Enterprise-Edition notwendig.

Akeneos Serenity-Version bietet im Gegensatz zur freien PIM-Variante ein nutzerfreundliches Digital-Asset-Management zur Verwaltung produkt-zugehöriger Mediendateien wie Bilder, Datenblätter oder Audiofiles. Zusätzlich ausschlaggebend für diesen Schritt und von besonderer Relevanz war für den St. Benno Verlag eine weitere Funktion: Durch sogenannte Referenzentitäten ermöglicht es Akeneo, bestimmte wiederkehrende Informationen zentral zu erstellen und anzureichern, die dann von mehreren Produkten gemeinsam genutzt werden. So müssen Angaben beispielsweise zu Gütesiegeln nicht an jedem Produktdatensatz einzeln gepflegt werden, sondern werden von der zugehörigen Referenzentität bezogen.

Passgenaue Middleware für optimalen Datenimport

Bei der Migration des neuen PIM-Systems stellte die Vielzahl individueller Anpassungen innerhalb der bestehenden Community-Edition eine Herausforderung für die Experten und Expertinnen der dotSource dar. Individuelle Anpassungen dieser Art werden in der Akeneo-Enterprise-Version nicht unterstützt, weshalb sie im Zuge des Systemupgrades abgelöst werden mussten. Dazu prüfte das dotSource-Team die bestehende Funktionslogik dieser Anpassungen und erarbeitete im Anschluss eine sinnvolle Möglichkeit zur Ablösung, um den Datenimport zu gewährleisten, Ausfälle zu vermeiden oder etablierte Datenworkflows zu zerstören.

Die Lösung war schließlich eine passgenaue Middleware, mit der nun auch auf Basis definierter Regeln Produktfamilien und -kategorien automatisiert zugeordnet werden können. Sämtliche Regelsysteme sind dabei so gestaltet, dass der St. Benno Verlag künftig schnell und eigenständig auf veränderte Anforderungen reagieren kann.

Überzeugende Ergebnisse als Basis für eine weitere Zusammenarbeit

Durch die Zusammenarbeit mit dotSource konnte ein erfolgreiches Data-Onboarding mit Hilfe der maßgeschneiderten Middleware sichergestellt werden. Die Datenqualität der mehr als 450.000 Produktdatensätze (Anzahl steigend) konnte während der gesamten Integration in die bestehende Systemlandschaft gewährleistet und aufgrund neuer Features zum automatisierten Datenimport und zum Digital-Asset-Management sogar verbessert werden.

Dank der umfassenden PIM-Expertise von dotSource konnten wir unser Produktdatenmanagement auf ein völlig neues Level heben und die Datenqualität sichern. So sind wir auch für ein weiteres Wachstum unseres Produktportfolios bestens gerüstet., beschreibt Stephan Radig, Leiter E-Commerce der St. Benno Buch und Zeitschriften Verlagsgesellschaft mbH das Ergebnis der Zusammenarbeit.

Der St. Benno Verlag plant in den kommenden Jahren das Onboarding weiterer Lieferanten für sein umfangreiches Shop-Angebot. Bei den damit verbundenen Herausforderungen wird dotSource das Verlagshaus ebenso begleiten wie bei der kontinuierlichen Optimierung der Akeneo-Architektur.

