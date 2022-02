dotSource optimiert das Digital-Marketing der Messe Erfurt GmbH

Innovativ, zukunftsfähig und zielgruppengenau

Gemeinsam mit der Digitalagentur dotSource konnte die Messe Erfurt GmbH ihren digitalen Werbeauftritt weiter verbessern. Denn Onlineplattformen sind auch in der Messebranche das Tor in eine digitale Zukunft: Durch den optimalen Einsatz von Suchmaschinenwerbung (SEA) und Social-Media-Advertising erhöht der Erfurter Messestandort seine Reichweite und ist nun noch wettbewerbsfähiger aufgestellt.

Auch vor der Messebranche macht der digitale Wandel nicht Halt. Dies bedeutet vor allem, auf den passenden Onlinekanälen für seine Kunden sichtbar zu sein, Leads zu generieren und sein Serviceportfolio bestmöglich zu platzieren. In der konkurrenzstarken Branche ist es zusätzlich wichtig herauszustechen und innovativ zu sein. Das hat man auch am zweitgrößten Messestandort Ostdeutschlands erkannt und wandte sich im Oktober 2020 an die Digitalagentur dotSource, die unter anderem bereits die Leipziger Messe, die Messe Düsseldorf und die NürnbergMesse bei ihren Digitalisierungsprojekten erfolgreich unterstützt hat.

Direkt zu Beginn wurden die bestehenden Digital-Marketing-Maßnahmen der Messe Erfurt durch dotSource einer ausführlichen und kostengünstigen Analyse unterzogen. Im Anschluss erhielt die Jenaer Agentur den Auftrag, die SEA- und Social-Media-Advertising-Kampagne der ersten Fachmesse zum Infektionsschutz pro.vention 2020 zu betreuen. Darauf folgte die Zusammenarbeit an zahlreichen weiteren Kampagnen, unter anderem zur international renommierten Fachmesse Rapid.Tech 3D.

Durch erfolgreiche SEA-Kampagnen zu vierfachen Klickzahlen

Das Digital-Marketing-Team von dotSource führte zusammen mit den Verantwortlichen der Messe Erfurt GmbH eine Neustrukturierung der Google-Ads-Kampagnen durch, dabei wurden die Zielgruppen genau definiert. So konnten die SEA- und Social-Media-Maßnahmen passgenau auf Kundinnen und Kunden sowohl aus dem B2C- als auch aus dem B2B-Bereich zugeschnitten werden. Dies zahlte sich aus: Sechs Monate nach dem Start hatten sich die Klickzahlen bereits vervierfacht!

150.000 Personen innerhalb eines Monats erreicht

Die Messe Erfurt bietet nicht nur eine moderne Infrastruktur für Konzerte, Sportveranstaltungen sowie Fach- und Publikumsmessen: Mit dem zugehörigen CongressCenter sind auch Konferenzen und Workshops in innovativem hybridem Setup möglich. Das leistungsfähige Streaming-Studio DigitHall stellt beispielhaft die Innovations- und Anpassungsfähigkeit der Messe in Zeiten des Social Distancings unter Beweis. Um dieses Angebot optimal zu vermarkten und Conversions zu generieren, war es der Messe Erfurt GmbH wichtig, ihre Sichtbarkeit auf Social-Media-Plattformen zu erhöhen.

Hierzu identifizierte das Digital-Marketing-Team von dotSource relevante Plattformen für den Messedienstleister: Auf Facebook, Instagram und LinkedIn wurden maßgeschneiderte Werbeanzeigen ausgespielt, um unter anderem die Reichweite im B2B-Sektor auszubauen und die Messe Erfurt noch besser als multifunktionale Eventlocation sichtbar zu machen. Allein im Monat Oktober 2021 konnten damit über 150.000 Userinnen und User auf Facebook erreicht werden.

Wir freuen uns sehr, der Messe Erfurt GmbH mit unserem digitalen Expertenwissen auf diesem Gebiet zur Seite zu stehen. Im Vordergrund steht für uns, ihre Onlinekommunikation auf ein neues Niveau zu heben, kommentiert dotSource Gründer und Geschäftsführer Christian Otto Grötsch.

Nachhaltiger Erfolg durch Tracking-Tools

Damit solche Advertising-Aktivitäten auch nachhaltig wertvoll für ein Unternehmen sind, müssen relevante KPIs der SEA- und Social-Media-Advertising-Kampagnen mittels Tracking kontrolliert werden. Anhand der so generierten Daten lassen sich Erfolg und Zielerreichung der Kampagnen untersuchen und optimieren. In regelmäßigen Reportings und Jours fixes werden uns die Kennzahlen verständlich aufbereitet. Auch der Support-Gedanke wird wirklich gelebt. Wir erleben die Arbeit von dotSource nicht nur als innovativ, sondern auch zwischenmenschlich als sehr angenehme Erfahrung, beschreibt Isabell Schöpe, Projektleiterin für Marketing & Kommunikation, die fruchtbare Zusammenarbeit mit der Jenaer Digitalagentur und ergänzt: dotSource ist für uns mehr als nur ein Digitalisierungs-Dienstleister, sondern ein echter Partner. Das Digital-Marketing-Team arbeitet hochprofessionell, transparent und steht für Nachfragen jederzeit zur Verfügung.

Von Planung und Beratung über die Umsetzung der zielgruppenspezifischen Onlinekampagnen bis hin zur datengetriebenen Erfolgsmessung: Durch die Zusammenarbeit mit dem Digital-Marketing-Team von dotSource konnte die Messe Erfurt GmbH ihre Sichtbarkeit als moderner Eventstandort und innovativer B2B-Dienstleister weiter erhöhen und ist so noch besser für den digitalen Wandel der Messebranche gerüstet.

Über die Messe Erfurt GmbH

Die Messe Erfurt GmbH veranstaltet in der Thüringischen Landeshauptstadt erfolgreich die unterschiedlichsten Events. Auf dem Gelände der Messe mit drei Hallen, einem modern ausgestatteten CongressCenter sowie dem angrenzenden Freigelände auf einer Gesamtfläche von mehr als 46.000 Quadratmetern finden Kongresse, Konzerte und Sportveranstaltungen sowie Fach- und Publikumsmessen statt. Mit rund 220 Veranstaltungen, über 7.000 Ausstellern und über 650.000 Besuchern pro Jahr ist Erfurt der zweitgrößte Messestandort im Osten Deutschlands. Die Messe Erfurt hat sich als Treffpunkt für Unternehmen und Verbraucher, Verbände, Wissenschaft und weitere Stakeholder etabliert. Ausstellerinnen und Aussteller sowie Besucherinnen und Besucher profitieren von kurzen Wegen sowie einer modernen und funktionalen Infrastruktur.

Seit 2006 entwickelt und realisiert dotSource skalierbare Digitalprodukte für Marketing, Vertrieb und Services. Dabei setzen spezialisierte Consulting- und Entwicklungsteams hochintegriert auf die Verbindung von Strategieberatung und Technologieauswahl – von Branding, Konzeption und UX-Design über Conversion-Optimierung bis zum Betrieb in der Cloud. Ob E-Commerce- und Content-Plattformen, Kundenbeziehungs- und Produktdatenmanagement oder Digital-Marketing und Business-Intelligence: dotSource-Lösungen sind nutzerorientiert, gezielt und datenzentriert. In der Zusammenarbeit setzt dotSource auf New Work, integrale Planung und agile Methoden wie Scrum oder Design-Thinking. Dabei verstehen sich mehr als 400 Digital Natives als Partner ihrer Kunden, deren individuelle Anforderungen ab der ersten Idee einfließen. Dieser Kompetenz vertrauen Unternehmen wie ESPRIT, hessnatur, Ottobock, TEAG, KWS, BayWa, Axel Springer, C.H.Beck, Würth und Netto Digital. dotSource hat sich als eine der führenden Digitalagenturen im deutschen Sprachraum etabliert und gehört inzwischen zu den Top 10 der erfolgreichsten Unternehmen der Branche

