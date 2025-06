Doppio – The Sound of Napoli

La dolce vita!? meets Bryan Benner & Václav Fuksa

Musik aus Napoli am 25. Juni um 20 Uhr in der Ev. Lukaskirche in Karlsruhe

„Doppio“ ist das Zusammentreffen zweier Künstlerduos, die eine große Begeisterung für die poetisch-berauschenden Gesänge Napolis verbindet.

Jedes Duo interpretiert diese besondere Musik auf seine ganz eigene und persönliche Art.

In der Fusion der beiden Ansätze erwartet das Publikum an diesem Abend eine Hommage an die mitreißende wie sehnsuchtsvolle Musik der temperamentvollen Metropole am Mittelmeer.

Seit nun ca. drei Jahren sind die zwei Karlsruher Musiker Lorenzo de Cunzo (Bariton, Klarinette) und Tarek El Barbari (Klavier, Gesang) mit ihrem Programm „La dolce vita!?“ in ganz Deutschland unterwegs.

Die Main-Post schrieb am 23.03.2023: „Die Illusion von plätschernden Wellen, Sonne, Rotwein und Liebe kleideten die beiden Künstler in ein musikalisches Gewand aus expressiv gestaltetem Kunstlied und neapolitanischer Lebensart.“

Konzerte mit diesem Programm führten sie in der Vergangenheit unter anderem zu den Meisterkonzerten Würzburg, ins Sudhaus Tübingen, den Alten Ratssaal Baden-Baden oder das Theater in der Orgelfabrik Durlach.

Der amerikanische Bariton sowie klassische Gitarrist Bryan Benner (The Erlkings) und der tschechische Gitarrenvirtuose Václav Fuksa haben sich zusammengeschlossen, um ein außergewöhnliches Konzerterlebnis zu schaffen, das die neapolitanische Musik in den Mittelpunkt stellt. Ihr Programm ist weit mehr als eine Hommage an das legendäre Duo Fausto Cigliano und Mario Gangi, deren Arrangements als Grundlage genutzt werden – es ist eine kraftvolle Neuinterpretation dieser farbenfrohen Musiktradition, die mit Hingabe und künstlerischer Präzision zum Leben erweckt wird. Mit „Li Pisce Tornano“ präsentieren sie nun bereits ihre dritte CD mit diesem Repertoire.

Nach dem Konzert laden wir das Publikum ein, bei einem anschließenden Umtrunk ins Gespräch zu kommen und einen Raum für Austausch zu eröffnen.

Die Veranstaltung wird vom Kulturbüro der Stadt Karlsruhe gefördert.

Doppio – The Sound of Napoli

25.06.2025, 20:00 Uhr

Ev. Lukaskirche

Hagenstraße 7

76185 Karlsruhe

Tickets: 25€, 12€ ermäßigt (Schüler*innen, Studierende, Auszubildende)

Abendkasse, Anmeldung unter: info.lotamusic@gmail.com

Bryan Benner, Gesang + Gitarre

Václav Fuksa, Gitarre

Lorenzo de Cunzo, Gesang + Klarinette

Tarek El Barbari, Klavier + Gesang

Freischaffender Musiker in Karlsruhe

Kontakt

Tarek El Barbari

Ludwig-Erhard-Allee 10

76131 Karlsruhe

01709335359



http://www.tarekelbarbari.com

