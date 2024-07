Doppelter Sieg: Keko gewinnt Pitch um Porsche Handelsmarketing

Fullservice-Agentur verteidigt Etats für Porsche Deutschland & Porsche Schweiz

Frankfurt, 15.07.2024 – Keko auf der Überholspur: Passend zu seinem PS-starken Kunden hat die Fullservice-Agentur aus Frankfurt auch im Pitch um die Etats für das Porsche Handelsmarketing in Deutschland und der Schweiz Vollgas gegeben. In einem mehrstufigen Wettbewerb setzte sich das Agenturteam an die Spitze und bewies einmal mehr die Qualität, die die Arbeit von Keko bereits in den vergangenen vier Jahren ausgezeichnet hat.

Nach ihrem Doppelsieg betreut die Agentur weiterhin 90 Porsche Zentren in Deutschland sowie 9 in der Schweiz. In diesem Rahmen unterstützt Keko die Marke dort, wo Kunden, Fans und Kooperationspartner aufeinandertreffen: vor Ort. Dazu zählt die Produktion sämtlicher Kommunikationsmaterialien, die Umsetzung neuer Strategien sowie die Begleitung von Themen wie Customer Segmentation, CRM und Community Building.

In diesem Rahmen entstanden bereits in der Vergangenheit aufsehenerregende Arbeiten wie die Imagekampagne „06911“, die sichtbar machte, wie eng das Porsche Zentrum Frankfurt mit den Anfängen von Porsche verknüpft ist. Dazu wurde die Frankfurter Vorwahl 069 mit der ikonischen 911 kombiniert und Geschichten und Bilder aus 50 erfolgreichen Jahren in ein modernes und spannungsgeladenes Format verwandelt.

Für große Aufmerksamkeit sorgte auch die Dokumentation „ArtCar“. Dabei begleitete Keko den Schweizer Künstler Alfredo Häberli hautnah bei der Verwandlung eines originalen Porsche 356 in ein atemberaubendes Kunstwerk. Auf diese Weise entstand ein intimes Porträt, bei dem die Zuschauer intensive Einblicke in den kreativen Prozess bekamen. Mit diesem „ArtCar“ feierte das Porsche Zentrum Zürich standesgemäß sein 75. Jubiläum.

Insgesamt arbeitet ein Team von rund 70 Keko-Köpfen für das Porsche Handelsmarketing in Deutschland und der Schweiz. „Um es in Porsche-Sprache zu formulieren: Dieser Pitch-Gewinn fühlt sich für uns an wie ein Rennsieg auf der Nordschleife. Wir haben damit einmal mehr bewiesen, dass in unseren Adern Benzin fließt und wir immer auf der Ideallinie bleiben. Typisch Porsche eben“, so Carsten Menge, Geschäftsführer von Keko.

Über Keko:

Keko ist eine inhabergeführte Fullservice-Agentur für Werbung und strategische Markenentwicklung. Vom Hauptsitz Frankfurt aus entwickelte sich das Unternehmen seit 2009 zu einer international agierenden Gruppe mit Standorten in London, Singapur, Washington und Dubai. Als eine der wenigen Agenturen weltweit verfügt Keko über eine besondere Spezialisierung für die Zielgruppe der Premium- und Luxuskonsumente „Modern Affluents“. Mit diesem Schwerpunkt arbeiten rund 160 Mitarbeiter weltweit für Kunden wie Porsche, Pirelli, VIA, BWMK, Samson, Lamborghini, Dentsply Sirona, Nexen und viele mehr.

