Doppelte Punkte im Best Western Hotel im Bayerischen Wald

Punkte Jäger kommen voll auf Ihre Kosten: Rewards Gäste haben doppelte Punkte, PayBack erhalten zusätzlich 750 Zusatz-Punkte und Miles and More ebenfalls zusätzlich 1500 Bonusmeilen. Die Aktionen laufen im ersten Quartal 2020 unterschiedlich lang. Zusätzlich gibt es im Best Western Hotel im Bayerischen Wald neue Schnäppchen Angebote die unschlagbar sind.

Der Antoniushof ist das Erwachsenen – Hotel im Bayerischen Wald

Schönberg, 6. Januar 2020. Best Western Rewards Gäste erhalten von Januar bis März im drei Sterne Superior Hotel Antoniushof doppelte Punkte. Das Erwachsenenhotel bietet im gleichen Zeitraum ein super Schnäppchen Angebot: ” Wipfelstürmer im Winterwald” vier Tage und drei Nächte mit sehr vielen Inklusiv-Leistungen. Die Winterwälder im Bayerischen Wald sind etwas Besonderes vom Pulverschnee bis zu absoluten Stille ist hier alles zu erleben.

PAYBACK Gäste erhalten von Januar bis Februar 750 Extra Punkte als Incentiv zu den 250 Basispunkten für Ihren Aufenthalt im Hotel Antoniushof. Das bedeutet, das Best Western Gäste gesamt 1000 PAYBACK Punkte erhalten können. Selbstverständlich können Rewards Gäste wählen, welche Punkte sie bevorzugen. In Kombination mit den verschiedenen günstigen Angeboten und Paketen ist das ein toller Hotel Deal.

Miles & More – Best Western Mitglieder erhalten auch hier 1500 Extra Bonusmeilen zu den 500 Bonusmeilen so kommen insgesamt 2000 Bonusmeilen zusammen. Diese Best Western Aktion geht vom Januar bis zum 31.3.2020 für alle Gäste.

Das Best Western Hotel im Bayerischen Wald – der Antoniushof – ist ein Erwachsenhotel und buchbar ab 16. Jahren. Im Angebot sind drei Zimmerkategorien vom Standard Doppelzimmer, Komfort Doppelzimmer mit Balkon und das Superior Doppelzimmer mit Südbalkon und somit ist für jedes Budget etwas dabei. Die Ausstattung mit Wellnessbereich, Saunen, Fitnessräumen, Ruhezonen und Restaurant lassen fast keine Wünsche offen.

Die Lage am Rande vom Nationalpark im Luftkurort Markt Schönberg bei Grafenau bietet etliche Vorteile. Kurze Wege in alle Himmelsrichtungen zu den Städten Passau, Deggendorf, zu den Gipfeln im Nationalpark, zu den Golfplätzen oder zur Tschechischen Grenze ist es nicht weit. Der Antoniushof ist ein Nationalpark Partner Hotel und Mitglied im Golfclub am Nationalpark, damit erhalten Gäste viele Vergünstigungen.

Wichtig ist noch zu erwähnen, das ausschließlich DIREKT-BUCHER Punkte sammeln können. Das bedeutet die Buchung muss im Hotel, auf der Website vom Hotel oder direkt über Best Western Website oder Call Center vorgenommen werden. Gäste die noch kein Rewards – Mitglied sind, melden wir gerne vor dem Check-In im Hotel an, so verpassen Sie keine Aktion oder Punkte. Miles and More Punkte Sammler müssen sich einmalig vorher registrieren. PAYBACK ist ganz einfach den Best Western Coupon online aktivieren. Gerne steht Ihnen unsere Mitarbeiter an der Rezeption von 07:00 bis 21:00 für alle Fragen zu Verfügung. Die doppelte Punkte Aktion betrifft hier nur das Hotel Antoniushof – alle anderen Aktionen gelten Bundesweit.

Tamara Posch und das ganze Team vom Antoniushof

Das Best Western Hotel Antoniushof im Bayerischen Wald ist ein Erwachsenen-Hotel. Die Lage mitten im Länder-3-Eck am Südhang vom Unteren Marktplatz im Luftkurort Schönberg bei Grafenau bietet Ruhe und kurze Wege zu allen Zielen. Das Hotel ist mit drei Sternen Superior ausgezeichnet und bietet 50 Doppelzimmer. Im Restaurant und Biergarten werden regionale Speisen frisch zubereitet. Der Wellnessbereich bietet, Schwimmbad, Saunen, Ruheräume, Fitnessräume und eine Beauty- und Massage Oase. Das Erwachsenen Hotel Antoniushof ist ab 16. Jahren buchbar.

