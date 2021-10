Doppelausstellung 9. Oktober 2021 – 31. Januar 2022

PRESSEMITTEILUNG

Stadtarchiv – Bochumer Zentrum für Stadtgeschichte

Wittener Straße 47, 44789 Bochum

9. Oktober 2021, Einlass 11.00

Begrüßung:

Dr. Kai Rawe | Stadtarchiv – Zentrum für Stadtgeschichte Bochum

Dr. Irmtrud Wojak | Fritz Bauer Forum, Bochum

Hanna Radziejowska | Pilecki Institut, Berlin

Tomasz Stefanek | Kurator der Ausstellung, Pilecki Institut, Warschau

Anschließend Besichtigung der Ausstellung

Es gelten die 3-G-Regeln, so dass eine Teilnahme an der Eröffnung nur für Geimpfte, Genesene oder Getestete möglich ist. Maximal 40 Teilnehmer_innen.

Lemkin. Zeuge des Genozid-Jahrhunderts

Fritz Bauer Bibliothek. Die mutigste Bibliothek der Welt

Die Doppelausstellung “Lemkin. Zeuge des Genozid-Jahrhunderts” und “Fritz Bauer Bibliothek. Die mutigste Bibliothek der Welt” eint der persönliche Erfahrungshintergrund zweier der bedeutendsten Juristen des 20. Jahrhunderts. Raphael Lemkin und Fritz Bauer überlebten den Holocaust, sie flohen ins Exil, Lemkin aus Polen in die USA, Bauer nach Skandinavien. Zeit ihres Lebens kämpften sie aufgrund ihrer Erfahrungen gegen Rassismus, Antisemitismus und gegen die Straflosigkeit von Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Sie waren Vorkämpfer für das Völkerrecht.

Lemkin. Zeuge des Genozid-Jahrhunderts

Die Ausstellung des Pilecki-Instituts über Raphael Lemkin, die vorher in Warschau zu sehen war, wird in Bochum erstmals in deutscher Sprache gezeigt. Winston Churchill erklärte während des Zweiten Weltkriegs Ende 1941, dass die Nazis ein “namenloses Verbrechen” begingen. Raphael Lemkin verschrieb sich der Suche nach einem angemessenen Begriff für diese Akte der Barbarei. Dank seiner Studien in Philosophie, Philologie und im Recht gelang ihm 1943 die Prägung des Begriffs “Genozid”. Durch sein persönliches Engagement trug er zum Zustandekommen der Genozidkonvention der Vereinten Nationen von 1948 bei. Die Ausstellung erzählt von einem Menschen mit moralischer Vorstellungskraft und staatsbürgerlicher Überzeugung, der die Verwirklichung seiner Idee zu seinem Lebensinhalt machte.

Fritz Bauer Bibliothek. Die mutigste Bibliothek der Welt

Fritz Bauers Engagement für Demokratie und Menschenrechte bekommt aktuell einen Ort. Im Zentrum der Ausstellung steht die Fritz Bauer Bibliothek an einem faszinierenden Ort in der ehemaligen Trauerhalle Havkenscheid in Bochum. Die Bibliothek verfolgt einen radikal neuen Ansatz. Sie hat eine persönliche Bedeutung für das Leben ihrer Besucherinnen und Besucher, ist nicht nur Datenspeicher, sondern interaktiver Lernort. Das “Nie wieder!” der Überlebenden von Menschenrechtsverletzungen und Genozid wird hier lebendig. Als bleibende Herausforderung eines “Für immer!” gegen Gewalt, Krieg und Unrecht in unserer Geschichte wird ein an den Menschenrechten orientiertes Handeln erforscht und geübt. Wie sie selbst mitwirken und die Menschenrechte bestärken können, erfahren Interessierte ebenfalls in der Ausstellung.

Am Freitag, 08.10.2021 findet von 14-18 Uhr der erste Termin der Workshopreihe “Fritz Bauer Bibliothek” statt. Ausgerichtet von der Fritz Bauer Bibliothek, der vhs Bochum und der Stadtbücherei Bochum beginnt mit dem ersten der fünf Termine die Recherche und das Schreiben einer Geschichte “im Kampf um des Menschen Rechte”, einer Geschichte des Widerstands, einer Geschichte des Überlebens. Die Teilnehmer:innen bringen entweder ein Thema oder den Namen einer Person mit, deren Geschichte ihnen am Herzen liegt, oder recherchieren eines mit Unterstützung der Kursleiter:innen.

Den Fokus der ersten Sitzung bilden der Austausch untereinander und der Einstieg in die Recherchearbeit. Hier unterstützen die Kooperationspartner:innen mit Recherchemöglichkeiten, sowie der Zielsetzung und Strukturierung der Recherchen. Gemeinsam erarbeiten wir, wie die Geschichten wissenschaftlich aufgearbeitet und in die interaktive Fritz Bauer Bibliothek eingebunden werden.

Öffnungszeiten der Ausstellung

Montag geschlossen | Dienstag-Freitag 10.00-18.00 | Samstag/Sonntag 11.00-17.00

Führungen und Presseanfragen

Philipp Nell, Fritz Bauer Forum, Projektleitung

philipp.nell@buxus-stiftung.de

Anfragen zur Fritz Bauer Bibliothek

Jennifer Haas, MA, Fritz Bauer Bibliothek und Archiv, Projektleitung

jennifer.haas@buxus-stiftung.de

Veranstalter

Das Pilecki-Institut (Warschau/Berlin) nahm 2019 seine Tätigkeit in Berlin auf, um die internationale Zusammenarbeit zu stärken und einen neuen Spielraum für die Erforschung und Verarbeitung der Erfahrungen des 20. Jahrhunderts zu bieten einschließlich der Bedeutung der europäischen Werte der Demokratie und Freiheit in der neuesten Geschichte. Das Institut möchte auch zur Vertiefung der Kenntnisse der Geschichte Polens im 20. Jahrhundert beitragen.

Das Fritz Bauer Forum in Bochum ist als internationaler Ort für Forschung, Bildung und Dialog zum Thema Menschenrechte und Demokratie geplant. Es ist dem Lebenswerk seines Namenspatrons verpflichtet, dem Sozialdemokraten, Widerstandskämpfer und Überlebenden Fritz Bauer, der Auschwitz, die NS-Justiz und NS-Medizin sowie die Verbrechen der Wehrmacht vor Gericht brachte.

Beide Institutionen verbindet bei diesem Kooperationsprojekt ihr Engagement für eine langfristige Zusammenarbeit mit den kulturellen Einrichtungen und Hochschulen des Partnerlandes.

fritz-bauer-bibliothek.de

