Doppel-Bestseller International: Kubanische Autorin und Sängerin lebt in Mainz

Die Mainzer Opernsängerin Catherine Garrido reüssiert als Bestsellerautorin. Die aus Kuba stammende Mezzosopranistin hat die Bücher “El Fuego que forja la espada” (“Das Feuer, das das Schwert schmiedet”) und “Desnudo mi ser” (“Unbekannt mein Wesen”) veröffentlicht. Die beiden spanischsprachigen Titel entwickelten sich binnen kürzester Zeit zu internationalen Bestsellern auf Amazons ebook-Plattform Kindle.

Kubanische Erinnerungen

In “El Fuego que forja la espada” beschreibt Garrido, wie das Aufwachsen in der kubanischen Hauptstadt Havanna sie geprägt hat. Geschickt verwebt die Autorin diese autobiografischen Fragmente mit philosophisch-weltanschaulichen Betrachtungen. Das Werk macht Mut, eigene Wege zu gehen und Träume zu verwirklichen. Dass das möglich ist, zeigt nicht zuletzt der Werdegang der Autorin selbst, die nach einem Studium am Instituto Superior de Arte die Reise nach Europa wagte, um an der Musikhochschule in Würzburg künstlerischen Gesang zu studieren. Auch Garridos zweites Buch, die Gedichtsammlung “Desnudo mi ser”, wurde auf Amazon zum Bestseller. Die tiefgreifenden Gedichte zeigen Garrido von einer noch stärker von der Kunst bestimmten Seite. Zugleich berühren die im Laufe des Jahres 2020 entstandenen Texte Themen, die während der Covid-19-Maßnahmen viele Menschen betrafen. Mit Gedichten wie “Confinacion” (“Gefangenschaft”) oder “Soledades” (“Einsamkeiten”) verarbeitet Garrido die Eindrücke der erzwungenen Isolation und Abgeschiedenheit. “Desnudo mi ser” ist zudem multimedial angereichert: Im Buch verteilte QR-Codes gewähren Zugriff auf von der Autorin aufgenommene Gesänge. Ein Genuss für alle Sinne.

Fortsetzung in Planung

Der Erfolg der beiden zunächst nur digital als ebooks veröffentlichten Bücher spricht für sich. International gelang beiden Titeln der Sprung auf die ersten Plätze der Amazon-Kindle-Charts. Beide Bücher sind inzwischen auch in gedruckten Ausgaben verfügbar. Zudem arbeitet Catherine Garrido bereits an einer Fortsetzung zu “El Fuego que forja la espada”. Diesmal mit einem stärkeren Fokus auf die Erfahrungen, die sie in Deutschland und Mainz gesammelt hat. Zu erfahren, wie sie auch unter dem Eindruck einer völlig anderen Welt ihre Ideale und Träume konsequent lebt, dürfte spannend werden.

.

Kontakt

Catherine Garrido Dominguez

Catherine Garrido Dominguez

Am Taubertsberg 2

55122 Mainz

0176-57909659

cathygarridodominguez@gmail.com

https://www.amazon.de/El-FUEGO-QUE-FORJA-ESPADA-ebook/dp/B08FH9HZLB

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.