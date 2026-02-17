DONTBLINK startet als Inhouse-Team für Brand & Growth

Neue Marke der IQ Sales & Communications GmbH bündelt Strategie, Kreation, Performance, Daten und KI in einem integrierten Wachstumsmodell.

Die IQ Sales & Communications GmbH erweitert ihr Leistungsportfolio in den Bereichen Markenentwicklung, Kommunikation und wachstumsorientiertes Marketing. Mit DONTBLINK startet ab sofort eine neue Marke des Unternehmens, die sich als externes Inhouse-Team für Brand & Growth positioniert. DONTBLINK unterstützt Unternehmen dabei, Sichtbarkeit, Markenstärke und wirtschaftliches Wachstum nachhaltig zu steigern – mit einem integrierten Ansatz aus strategischer Markenführung, datenbasierter Performance, kreativer Umsetzung und technologischer Kompetenz.

Externes Inhouse-Team statt klassisches Agenturmodell

DONTBLINK richtet sich an Unternehmen, die ihre Marke in einer dynamischen Markt- und Medienlandschaft konsequent weiterentwickeln und skalieren wollen. Das Modell ist darauf ausgelegt, eng in bestehende Strukturen eingebunden zu werden und als strategischer Partner zu agieren. Statt isolierter Einzelleistungen setzt DONTBLINK auf ein verzahntes Setup, in dem Markenführung, datenbasierte Performance und kreative Umsetzung zusammenlaufen.

Der Ansatz umfasst unter anderem:

– Strategische Markenführung zur Positionierung und Marktentwicklung

– Performance Marketing mit datengetriebener Steuerung und messbaren Zielen

– Kreation & Content für Social-first Kommunikation und Markenaufbau

– Datenanalyse und KI-gestützte Prozesse zur Effizienzsteigerung und Skalierung

– Technologische Kompetenz zur Umsetzung integrierter Customer- und Growth-Setups

Warum DONTBLINK jetzt startet

Mit dem Launch reagiert die IQ Sales & Communications GmbH auf steigende Anforderungen an moderne Markenarbeit: Unternehmen müssen gleichzeitig schnell, konsistent und messbar kommunizieren, während sich Kanäle, Plattformlogiken und Nutzererwartungen laufend verändern. DONTBLINK soll dafür ein Team liefern, das flexibel skalierbar ist und unternehmerische Ziele mit Markenwirkung verbindet.

„Mit DONTBLINK reagieren wir auf die steigenden Anforderungen an moderne Markenführung. Unternehmen benötigen heute keine klassischen Dienstleister mehr, sondern Partner, die unternehmerisch denken und messbare Ergebnisse liefern“, sagt Lisa Willmann, Geschäftsführerin von DONTBLINK. „Unser Anspruch ist es, Marken so zu positionieren, dass sie langfristig sichtbar, wirtschaftlich erfolgreich und kulturell relevant bleiben.“

Leitung durch Lisa Willmann – interdisziplinäres Expertenteam

Geleitet wird DONTBLINK von Lisa Willmann, die zuvor das Marketing des E-Bike-Herstellers SUSHI BIKES verantwortete und dort ein vielfach ausgezeichnetes Brand- und Growth-Team aufbaute. Gemeinsam mit einem interdisziplinären Team aus Experten für PR, Kommunikation, Performance Marketing, Design, Development, CRM, Social Media und KI entwickelt DONTBLINK integrierte Lösungen für Unternehmen – von der Positionierung bis zur skalierbaren Umsetzung über relevante Kanäle.

Organisatorische Basis: IQ Sales & Communications GmbH als Träger

Die IQ Sales & Communications GmbH bleibt als Gesellschaft bestehen und bildet die organisatorische sowie vertriebliche Grundlage der Marke DONTBLINK. Damit stärkt das Unternehmen seine Kompetenzen in Markenstrategie, Kommunikation und Marktentwicklung und erweitert sein integriertes Leistungsangebot für Unternehmen, die ein leistungsfähiges Setup für Brand & Growth suchen.

DONTBLINK tritt mit dem Anspruch an: „Building brands you can“t unsee.“

Weitere Informationen: https://dontblink.agency

DONTBLINK ist ein externes Inhouse-Team für Brand & Growth und die neue Marke der IQ Sales & Communications GmbH. Die Agentur verbindet Strategie, Kreation, Performance, Daten und Technologie zu einem integrierten Wachstumsansatz. Der Fokus liegt auf nachhaltiger Markenentwicklung, messbarem Impact und der strategischen Positionierung von Unternehmen in dynamischen Märkten.

