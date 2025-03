Ein spontaner Hit mit persönlicher Note und starkem Sound

Der deutsche Künstler Dominic Roith hat mit seinem neuesten Track „Bargeld2.0“ die Musikszene im Sturm erobert. Der Song debütierte auf Platz 11 der deutschen Charts und zeigt Roiths Fähigkeit, aktuelle Themen musikalisch umzusetzen.

„Bargeld2.0“ entstand Anfang 2024 in einer spontanen Session mit Marcel Erberich, bekannt als Vento oder Vento 22. Die Zusammenarbeit der beiden Künstler führte zu einem Track, der moderne Beats mit tiefgründigen Texten verbindet. Besonders bemerkenswert ist das Intro des Songs, in dem Roiths Bruder zu hören ist, was dem Stück eine persönliche Note verleiht.

Der Song wurde Anfang April 2024 veröffentlicht und erhielt schnell positive Resonanz von Fans und Kritikern gleichermaßen.

Mit „Bargeld2.0“ beweist Dominic Roith erneut sein Talent und seine Vielseitigkeit in der Musikbranche. Fans dürfen gespannt sein, welche kreativen Projekte der Künstler in Zukunft präsentieren wird.

Roith Digital ist ein innovatives Unternehmen, das sich auf digitale Dienstleistungen, Musikproduktion und technologische Lösungen spezialisiert hat. Gegründet von Dominic Roith, bietet Roith Digital ein umfangreiches Portfolio, das von der Entwicklung digitaler Geschäftsmodelle über Musikproduktion bis hin zu Schulungsangeboten der Roith University reicht.

Mit einem eigenen Musikstudio in Frankfurt setzt Roith Digital neue Maßstäbe in der modernen Musikproduktion. Künstler können hier nicht nur Tracks aufnehmen, sondern profitieren auch von professionellem Producing..

